Anneler Günü’nde vahşet: 8 gündür kayıp olan bir çocuk annesi kadın toprağa gömülü halde bulundu

Yayınlanma: 12.05.2024 - 15:50

Güncelleme: 12.05.2024 - 15:50

Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki bir çocuk annesi Dilara Günana, 4 Mayısta sabah evden çıktı. Akşama doğru ailesi Dilara’ya ulaşmak istedi.

Telefonun saatlerce kapalı olmasından şüphelenen aile durumu polis ekiplerine bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı çalışmada, kadının cesedi merkeze bağlı Sedeftepe köyü Armutluk mevkiinde toprağa gömülü halde bulundu.

Topraktan çıkarılan kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı olayda, soruşturma sürüyor.

Acılı aile cenazeyi almak için morgun önünde saatlerce bekledi. Öldürülen Günana’nın 7 yaşındaki kızı ise hiçbir şeyden habersiz morg önünde arkadaşı ile oyunlar oynadı.

“BİR KIZI VAR, ÖMRÜMÜN SONUNA KADAR ONA BAKACAĞIM”

Anneler gününde kızının acı haberini alan Zeycan Günana, “Biran önce kızımı öldürenlerin bulunmasını istiyorum. Cezalarını çeksin. Adalet önünde hesabını versin. Ben o zaman rahat edeceğim. Benim bu kızıma yapanlar ortaya çıksın. Ben adalet istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Herkesin anneler günü kutlu olsun. Bir kızı var. Ömrümün sonuna kadar bakacağım. O da benim emanetim” dedi.

“YAPAN KİŞİLER BELLİ”

Kayıp kardeşinin ölü olarak bulunduğunu aktaran ağabeyi Sidar Günana ise “Yapan kişiler bellidir. Adalet önünde hesap vermelerini istiyorum. En ağır cezaları almalarını istiyorum. Benim kardeşim anneler gününde öldürüldü. Kendisinin de bir kızı var. Adaletin önünde hesap verip en ağır cezayı almalarını istiyorum” diye konuştu.