Zübeyde Hanım, Anneler Günü’nde anıt kabri başında anıldı

Yayınlanma: 12.05.2024 - 16:41

Güncelleme: 12.05.2024 - 16:41

Törende konuşan Karşıya Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Anneler Günü'nde büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kıymetli annesi Zübeyde Hanım'ın kabri başındayız. Bu ülkeyi esaretten kurtararak hepimize aydınlık bir gelecek bırakmış bir evlat yetiştiren Zübeyde Hanım'a ne kadar teşekkür etsek azdır. Karşıyaka hem sahiplendiği değerlerle Atatürk'ün hem de onun kutsal emaneti Zübeyde Hanım'ın kentidir. Bizi özel kılan bu değere sonsuza kadar sahip çıkacağız. Yüreğinde annelik duygusu taşıyan tüm kadınlarımıza ve hayatını kaybetmiş tüm annelerimize şükran borçluyuz. Bu eşsiz vatanı milletimize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün değerli annesi Zübeyde Hanım'ı saygı ve minnetle anıyoruz. Sarsılmaz bir inanç ve sonsuz özveriyle iyi ve onurlu bireyler yetiştirmeye hayatını adayan tüm kadınların Anneler Günü'nü bir kez daha kutluyorum" dedi.

"YAVRUSUNU TERÖRE KURBAN VEREN ANNELER OLDUKÇA YÜREĞİMİZİN ACISI DİNMEYECEK"

Türk Anneler Derneği Karşıyaka Şubesi Başkanı Feyza Işıklı ise "Annelik dünyada başka bir şeyle karşılaştırılmayacak yüce bir duygudur. Anneler sınırsız sevginin, engin hoşgörünün, iyiliğin, şefkatin, merhametin en temiz ve masum duygularının sembolüdür. Hepimiz için en değerli varlık olan annelerimize hayatlarının her gününde destek olmak, bizden beklediklerini sevgi ve saygıyı göstermek bir görev değil. İçten gelen bir duygu olmalıdır. Sevgili yavrularımız, bugün bize vereceğiniz en güzel hediye kardeşlik ve barış olsun. Bugünü annelerin bayramı olarak kutlamak en büyük dileğimizdir. Çünkü yavrusunu teröre kurban veren anneler, töre cinayetlerine kurban edilen anneler oldukça yüreğimizin acısı dinmeyecektir. Toplumun en önemli yapı taşları olan anneler olarak savaşların olmadığı, çocukların ölmediği, barışın ve kardeşliğin egemen olduğu, terörden arınmış bir dünya diliyoruz. Başta vatanı için canını feda eden kahraman Türk evlatlarının bizlere birer emaneti olan şehit anneleri olmak üzere gazi anneleri ve bütün annelerin gününü kutlar hayatın tüm güzelliklerini layık olan annelerimize sağlık ve mutluluklar dilerim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve yurttaşlar Zübeyde Hanım'ın anıt mezarına karanfil bıraktı.