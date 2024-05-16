Yalan dizisinin afişi yayımlandı
Kanal D'nin 'Yalan' dizisinin ilk bölümü 27 Mayıs Pazartesi akşamı seyirciyle buluşacak.
Yalan dizisi Aslıhan Güner ile Feyyaz Duman’ı buluşturdu. “En büyük yalan bir anneye söylenendir” sloganıyla yayınlanan dizinin afişi yayımlandı.
Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu’nun kaleme aldığı Süreç Film imzalı projenin yönetmen koltuğunda Hakan İnan oturuyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ilk bölümü 27 Mayıs’ta seyirciyle buluşacak olan dizide Aslıhan Güner, Feyyaz Duman’e Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat eşlik ediyor.
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