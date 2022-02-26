'Yalan Rüzgarı' dizisinin yıldızı Sally Kellerman hayatını kaybetti
Türkiye’de de bir efsane haline gelen Yalan Rüzgarı dizisinde 'Constance Bingham' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Sally Kellerman, 84 yaşında hayatını kaybetti. 60 yılı aşkın bir sinema ve televizyon kariyerine sahip olan ünlü oyuncu, en çok da Robert Altman'ın filmlerinde tanınmıştı.
Fotoğraf: AP
Robert Altman'ın 1970 yapımı efsane filmi MASH'le kariyerinin zirvesine ulaşan ünlü oyuncu Sally Kellerman, kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti. Türkiye'deki izleyiciler onu daha çok Yalan Rüzgarı dizisindeki Constance Bingham rolüyle hatırlıyor.
Oscar ve Emmy'ye aday gösterilen 84 yaşındaki ünlü oyuncunun ölüm haberini menajeri Alan Eichler duyurdu.
EVİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Haber Global'in aktardığı habere göre; Kellerman'ın Los Angeles'taki evinde öldüğü belirtildi.
60 yılı aşkın bir sinema ve televizyon kariyerine sahip olan ünlü oyuncu, daha çok Robert Altman'ın filmerinde göründü. 1970'lerde Brewster McCloud, 1992'de The Player ve 1994'te Ready to Wear'da oynadı.
'UNUTULMAZ REPLİK'
Oyuncunun en meşhur rolü MASH'teki Major Houlihan oldu. Kore Savaşı'ndaki bir ordu hemşiresini canlandıran oyuncu büyük bir başarıya ulaşmıştı.
"Burası bir hastane değil, akıl hastanesi" diye bağırdığı replikle sinema tarihine geçti.
Film o kadar başarılı oldu ki 5 dalda Oscar'a aday gösterildi. En İyi yardımcı kadın oyuncu dalında aday gösterilen Kellerman ödülü alamadı. M*A*S*H'in daha sonra dizisi de çekildi. 11 sezon süren dizide Kellerman'ın rolünü Loretta Swit canlandırdı.
SALLY KELLERMAN KİMDİR?
Sally Kellerman, 1937'de Kaliforniya, Long Beach'te doğdu. Annesi piyano öğretmeni, babası ise petrolcüydü. Çocukken Los Angeles'a taşındılar. Hollywood Lisesi'nde okuduktan sonra Los Angeles Şehir Koleji'nde oyunculuk eğitim aldı. İlk olarak "Look Back in Anger"da sınıf arkadaşı Jack Nicholson dahil geleceğin yıldızı olacak birçok oyuncuyla birlikte rol aldı.
Kariyerinin ilk dönemlerinde daha çok televizyonda boy gösterdi. 1962'de Cheyenne'de oynadıktan sonra The Twilight Zone, The Outer Limits, The Alfred Hitchcock Hour ve Bonanza gibi yapımlarda konuk oyuncu olarak yer aldı.
Orijinal Star Trek'te Dr. Elizabeth Dehner karakterini oynadığı ve Uzay Yolu fanları arasında kült statüsüne ulaştı.
EMMY ADAYLIĞI
80'ler de de çalışmaya devam etti. 2014'te The Young and the Restless'taki (Yalan Rüzgarı) rolüyle Emmy'ye aday gösterildiyse de kazanamadı. Kellerman, televizyoncu Rick Edelstein'la 2 yıl evli kaldıktan sonra boşanmış, 1980'de Jonathan D Krane ile evlenmişti.
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