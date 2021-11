Yalan Rüzgarı'nın John Abbott'ı Jerry Douglas yaşamını yitirdi

11 Kasım 2021 Perşembe, 15:59

Türkiye'de Yalan Rüzgarı adıyla yayınlanan "The Young and the Restless" adlı pembe dizide John Abbott karakterini canlandıran Jerry Douglas 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.

CBS'ten yapılan açıklamada ünlü oyuncunun hayatını kaybettiği doğrulandı.

Şirket sözcüsü Anthony Morina, tüm Yalan Rüzgarı ekibi adından Douglas ailesine taziyelerini gnöderdi.

Ünlü oyuncunun ölüm nedeni açıklanmadı.

Haber Globel'in aktardığına göre, Jerry Douglas, Mart 1982'de Yalan Rüzgarı dizisine Jabot Cosmetics'in zengin sahibi olan John Abbott karakteri olarak katılmıştı.

Jack, Ashley ve Traci'nin yetişkinliğe geçiş döneminde onlara sahip çıkan bekar baba rolündeydi.

Dizide 2006 yılına kadar ana karakterler arasında yer alan John Abbott karakteri, o yıl yaşam desteğinin kesilmesiyle dizide öldürülmüştü.

JERRY DOUGLAS KİMDİR?

12 Kasım 1932'de doğan Jerry Douglas'ın asıl adı Jerry Rubenstein'dı. Brandeis Üniversitesi'nde oyunculuk eğitim aldı, ayrıca üniversitenin futbol takımında oynadı.

Birçok klasik TV dizisinde boy gösterdi. Bunların arasında The Rockford Files, Police Story, The Streets of San Francisco, Mannix, Barnaby Jones ve Mission Impossible sayılabilir.

Douglas'ın oynadığı filmler arasında ise Oliver Stone'un JFK'i, Avalanche, Mommie Dearest sayılabilir.

Melrose Place, Cold Case, Arrested Development gibi dizilerde de konuk oyuncu olarak yer aldı.

Sesi de çok güzel olan ünlü oyuncu, 2007 yılında "The Best is Yet To Come" adlı bir caz albümü de çıkardı.

Kym ile evli olan Jerry Douglas'un 2 oğlu ve 1 kızı bulunuyordu.