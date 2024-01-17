Yalçın Dümer kimdir? Yalçın Dümer kaç yaşında, nereli?
Hülya Avşar ile ilgili açıklamalarından sonra gündem olan Yalçın Dümer'in hayatı araştırılıyor. Yurttaşlar, Yalçın Dümer'in kariyerini merak ediyor. Peki, Yalçın Dümer kimdir? Yalçın Dümer kaç yaşında, nereli?
1990 yapımı “Hasan Boğuldu” filminde Hülya Avşar’la başrolü paylaşan Yalçın Dümer yıllar sonra bir itirafta bulunmuş, "Hülya sokak ortasında soyunurdu, ben de perde tutardım. Arada gözüm kayardı." demişti. Bu açıklamanın üzerine Yalçın Dümer'in kim olduğu merak edildi. Peki, Yalçın Dümer kimdir? Yalçın Dümer kaç yaşında, nereli?
YALÇIN DÜMER KİMDİR?
Yalçın Dümer, 1965 yılında dünyaya geldi. Oyuncu Ekrem Dümer ve Nejla Dümer'in oğludur. Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Konservatuar öğrencisiyken Şehir Tiyatroları'na girmiş, Amerika'da sinema okulunda okuyabilmek için benzin istasyonlarında çalıştı.
Yalçın Dümer daha sonra Ebru Cündübeyoğlu ile Çalar Saat ve Sabah Şekerleri programlarını sundu. Sonrasında Dümer, Televole programını sunmuştur.
YALÇIN DÜMER FİLMLERİ
1985: Yaz Bitti (Hakan)
1986: Asılacak Kadın (Yalçın Özveren)
1988: Canım Oğlum (Kenan Akyüz)
1988: Melodram (Ressam Koray)
1989: Hoşçakal (Yavuz)
1990: Aşka Kimse Yok (Yusuf)
1990: Hasan Boğuldu (Hasan)
1991: Mem-ü Zin (Memo)
1991: Benim İçin Ağlama (Rıfat)
1992: Fırtına Kuşu (Mustafa)
1992: Aysarının Zilleri (Kazım)
1993: Arayış - Abdullah-ı Tercüman (Abdullah-ı Tercüman)
1993: Barışta Savaşanlar
1993: Gecem ve Gündüzüm
1993: Çok Özel İlişkiler
1994: Bize Nasıl Kıydınız (Hüseyin)
1994: Zirvedekiler
1995: Gece Otostopçusu (Tolga)
1995: Gökkuşağı (Metin)
1995: Aşk Üzerine Söylenmemiş Her Şey (Cem)
1995: Mirasyediler (Metin)
1996: Anılardaki Sevgili
1996: Yüzleşme (Melih)
1996: Zühre (Metin)
1996: Çılgın Badiler
1997: İlk Aşk (Metin)
1998: Yaşama Hakkı
1999: Can Dostum (Cem)
1999: Evimiz Olacak mı? (Doktor)
2000: Aşk Hırsızı (Gökhan)
2000: Paşa Baba Konağı
2003: Umutların Ötesi
2004: Şeytan Sofrası
2005: Beşinci Boyut (Adem)
2006: Anka Kuşu (Selman)
2007: Kara Güneş
2007: Hakkını Helal Et
2007: İstiklal: Gelinin Binbaşıya Ağıdı
2008: Kar Düşerken
2008: Kollama (Celal)
2008: Saddam'ın Askerleri: Kara Güneş
2008: Sevgili Babam (Yaman)
2009: IV. Osman (Mithat)
2011: Kir (Komutan)
2012: Hayat Sürprizlerle Dolu
2012: İki Günlük Hürriyet
2013: Meçhul
2014: Alev Oteldeki Cinayet
2014: Başkanın Kızı
2014: Kız Evliya
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