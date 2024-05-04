Yalı Çapkını’nda Pelin dönemi kapandı: Buçe Buse Kahraman'ın sözleşmesi bitiyor

Ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını sezon finaline hazırlanıyor, Pelin'i canlandıran Buçe Buse Kahraman'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı ise merak konusu oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2024 - 15:23
Yalı Çapkını’nda Pelin dönemi kapandı: Buçe Buse Kahraman'ın sözleşmesi bitiyor
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Geçtiğimiz yıl büyük bir etki yaratarak 15 reytinglere kadar çıkan ve dünya genelinde önemli bir ekonomik başarı elde eden "Yalı Çapkını" dizisi, üçüncü sezon onayını da alarak başarısını sürdürmeye hazırlanıyor. Star TV'nin yeni sezonunda yer alacak tek dizi olan "Yalı Çapkını", 7 Haziran'da sezon finali yapacak.

Dizinin önemli karakterlerinden Pelin'i canlandıran Buçe Buse Kahraman, gerçek hayatta yaşadığı taciz ve hakaretlerle mücadele etti. Geçen sezon finalinde diziden ayrılan Kahraman, yapım şirketinin talebi üzerine geri dönmüştü. Ancak genç yıldızın "Yalı Çapkını" ile olan anlaşması sezon sonunda sona eriyor ve gelecek bölümlerde rol alıp almayacağı henüz netleşmedi.

Öte yandan, Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu'nun dizide yakalandığı hastalık önümüzdeki haftalarda dizinin ana olaylarından biri haline gelecek. Kulislerde, üçüncü sezon için Mert Ramazan Demir'le anlaşma yapıldığı ancak Afra Saraçoğlu ile henüz anlaşma sağlanmadığı dedikoduları dolaşıyordu. Ancak son gelen haberler, her iki başrol oyuncusunun da dizide devam edeceği yönünde.


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