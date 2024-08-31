Yalı Çapkını sete çıktı! İzleyenleri neler bekliyor?

Yayınlanma: 31.08.2024 - 10:20

Güncelleme: 31.08.2024 - 10:20

Star TV’de izleyicilerle buluşan popüler dizi Yalı Çapkını, üçüncü sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dizi ekibi bugün sete çıktı ve dizinin yeni sezonunun 13 Eylül'de başlaması planlanıyor.

Yeni sezonda, dizinin 74. bölümü zaman atlaması ile başlayacak. Seyran’ın hastalığının üzerinden iki yıl geçmiş olacak ve bu süre zarfında yalı sakinlerinin hayatında çarpıcı değişimler yaşanmış olacak. Bu yeni gelişmeler ve hikayeye katılacak birbirinden renkli karakterlerle Yalı Çapkını, üçüncü sezonunda da izleyicileri ekran başına kilitlemeyi hedefliyor.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrollerini paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda; Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Hülya Duyar, Yiğit Tuncay ve Gülen Gedikoğlu gibi başarılı isimler yer alıyor.

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği dizinin senaryosunu ise H. Zeynep Bonçe kaleme alıyor. Yalı Çapkını, yeni sezonuyla da izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatmaya devam edecek.