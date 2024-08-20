Yalı Çapkını'nın Suna ve Abidin'i gerçek hayatta mutluluğu yakaladı: Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi

Yayınlanma: 20.08.2024 - 11:08

Güncelleme: 20.08.2024 - 11:08

Star TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını dizisinin kavuşamayan aşıkları Suna ile Abidin gerçek hayatta mutluluğu yakaladı. Aşkları "Yalı Çapkını" setinde başlayan Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi.

ROL ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Yalı Çapkını dizisinde Seyran'ın ablası "Suna" rolünü canlandıran Beril Pozam ve Ferit'in sağ kolu Abidin'i canlandıran Ersin Arıcı dünyaevine girdi.

Ünlü çifti Yalı Çapkını ekibi yalnız bırakmadı. Düğünden kareler sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

"KIZIMIZI VERDİK"

Dizide Beril Pozam'ın anne ve babasını canlandıran Sezin Bozacı ile Diren Polatoğulları, o anları "Kızımızı verdik" notuyla yayımladı.