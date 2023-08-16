‘Yalı Çapkını’na büyük transfer: Usta oyuncu kadroda!
Usta oyunca Binnur Kaya ‘Yalı Çapkını’ dizisine dahil oldu. Buna göre, yeni bir değişiklik olmazsa dizinin ekibi cuma günü okuma provası yapacak.
Türkiye’nin en iyi oyuncuları arasında gösterilen Binnur Kaya’ya ‘Yalı Çapkını’ dizisinden teklif geldi.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Kaya kadroya dahil oldu. Buna göre, yeni bir değişiklik olmazsa dizinin ekibi cuma günü okuma provası yapacak. Şimdilik 19 Ağustos gibi de sete çıkılması planı var.
Binnur Kaya, OGM Pictures’ın yaptığı ‘Kırmızı Oda’ dizisinde yer alıyor.
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