Yalı Çapkını’ndan Arka Sokaklar’a transfer!
Yalı Çapkını dizisinde ‘İbrahim’ karakterini canlandıran Cansu Fırıncı, Arka Sokaklar’ın yeni sezonuna Emniyet Amiri Ünal rolüyle çıkacak.
'Arka Sokaklar' dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. D Media tarafından çekilecek yeni bölümleri heyecanla beklenen fenomen dizinin kadrosuna son olarak flaş bir oyuncu katıldı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, aktör Cansu Fırıncı 17 sezon boyunca ilgiyle izlenen dizinin kadrosuna Emniyet Amiri Ünal rolüyle çıkacak.
Cansu Fırıncı geçen sezon başında “Yalı Çapkını” dizisinde İbrahim rolüyle seyirci karşısına çıkmış ancak hikâye planlandığı gibi gitmeyince projeden kendi isteğiyle ayrılmış ve şu açıklamayı yapmıştı:
“Canlandırdığım İbrahim karakterini yapımla anlaşmaya vararak sonlandırma kararı aldık. Dizinin reytingi bol, sezonları uzun olsun. Tüm ekip arkadaşlarıma başarılar dilerim. Yeni projelerde buluşmak üzere….”
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