Yalova'da topraksız tarım başladı: 12 ton ürün bekleniyor

Yayınlanma: 07.04.2025 - 14:06

Güncelleme: 07.04.2025 - 14:06

Yalova'da 4 girişimci tarafından kurulan firma ile kentte ilk kez topraksız tarım serasında çilek üretimi gerçekleştirildi. Zorlu sera kurulum süreçlerinin ardından çalışmalarının meyvelerini toplayan ortaklardan Merve Yazıcı, "Aslında çiftçilikle çok alakamız yoktu. Bir gün oturup kahvaltı yaparken bu işi yapabilir miyiz dedik. Bu kadar maliyetli olacağını bilmiyorduk ama başladık. Çilek konusunda bir youtube videosundan yola çıktım" dedi.

Mersin'den ikinci bir el serayı satın olarak Safran Köyü'nde kurduklarını ifade eden Yazıcı, "Çok kolay olmadı. Maliyeti tahminimizin üzerinde oldu ama şu anda çok mutluyuz. Niye bu işe girdik dediğimiz bir gün olmadı" ifadesini kullandı.

Ortaklardan Murat Gülbaba ise soğuğa dayanıklı Sabrina cinsi çeleği üretimde tercih ettiklerini belirterek, "Topraksız tarımda 365 gün çilek üretimi yapılabiliyor. Zorlukları tabi var. Isıyı, nemi kontrol edebiliyor olmak gerekli" ifadesini kullandı.

Seranın kurulumu ve ilk adımlar hiç de kolay olmadığını anlatan Bager Arıcı ise "Topraksız tarımı seçme nedenimiz birim alandan daha fazla ürün toplamak. Bahçe çileğine oranla daha fazla ürün elde edebiliyoruz. Bitkinin kontrolü tamamen bize bağlı aslında. Kapalı ortamda üretim yaptığımız için bitkinin gelişimi tamamen bizim elimizde oluyor" diye konuştu.

Bager Arıcı, Sabrina cinsinin raf ömrünün diğer türlere göre daha fazla olduğunu kaydetti. Ortaklardan Murat Girgin de minimum gübre ile maksimum ürün aldıklarına dikkati çekerek, ""Şu anda 2 bin 200 metrekare alan içinde yaklaşık 30 bin kök dikerek bu işi hakkıyla yapıyoruz. Yaklaşık 1,5 aydır üretim yapıyoruz. 30 bin kök yaklaşık 12 ton üründen bahsediyoruz" açıklamasına bulundu.