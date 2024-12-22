"Yapay dil" insanlardan iyi tadım yaptı: İçeceklerdeki sahteliği tespit edebiliyor

Yayınlanma: 22.12.2024 - 16:08

Güncelleme: 22.12.2024 - 16:08

Çin’in Nanjing Üniversitesi’nden araştırmacılar, biyolojik nanopor teknolojisini kullanarak alkollü içeceklerin hızlı ve taşınabilir bir şekilde analizini mümkün kılan bir cihaz geliştirdi. "Yapay dil" adı verilen bu cihaz, sadece birkaç damla içecekle tat, katkı maddeleri ve toksinleri analiz edebiliyor.

BİYOLOJİK NANOPOR TEKNOLOJİSİ

"Yapay dil" cihazı, biyolojik nanopor teknolojisiyle çalışıyor. Bu teknoloji, bakteri gibi organizmaların hücre zarında, birkaç nanometre genişliğinde bir gözenek (nanopor) oluşturularak işlev görüyor. Elektrik yüküyle aktive edilen bu gözenekler, test edilen maddeden gelen molekülleri geçirerek her bir molekül için benzersiz bir elektrik sinyali oluşturuyor. Bu sinyaller, moleküllerin türünü ve içecekteki kimyasalları tanımlamak için analiz ediliyor.

Nanjing Üniversitesi’nden Shuo Huang ve ekibi, Mycobacterium smegmatis bakterisini kullanarak DNA diziliminde kullanılan bir nanoporu bu cihaz için uyarladı. Yapay zeka destekli analiz yöntemiyle, cihaz, içeceğin türünü, katkı maddelerini ve tat profillerini tespit edebiliyor.

SAHTE ÜRÜNLERİ TESPİT EDEBİLECEK

Huang, cihazın kolay taşınabilir olduğunu ve elektrikle çalıştığını belirtiyor. “Bu nanopor sensörü, evde, ofiste veya yolda kullanılabilir. Tek ihtiyacınız bir damla alkollü içecek eklemek ve sonucu beklemek,” diyor. Cihaz, sahte alkollü içeceklerin kolayca tespit edilmesini ve ürünlerin standartlarının sağlanmasını mümkün kılıyor.

Ancak şu anki versiyon, metanol gibi ölümcül toksinleri veya içeceklere eklenmiş uyuşturucu maddeleri henüz tespit edemiyor. Araştırmacılar, gelecekteki cihazların bu tür tespitleri yapabilecek şekilde geliştirileceğini ifade ediyor.