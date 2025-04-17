Yapay zeka hayvanlarla iletişimi sağlayabilir: Bilim dünyası yunusların dilini anlamaya çok yaklaştı

Yayınlanma: 17.04.2025 - 11:48

Güncelleme: 17.04.2025 - 11:48

Denizlerin en zeki canlılarından biri olan yunuslar, yıllardır bilim insanlarının merceği altında. Karmaşık sosyal davranışları, kendilerine özgü ıslık "isimleri" ve çeşitli seslerle kurdukları iletişimle dikkat çeken bu hayvanlar, şimdi yapay zekâ sayesinde bizlerle daha da yakınlaşabilir. Google, Georgia Tech Üniversitesi ve Wild Dolphin Project iş birliğiyle geliştirilen DolphinGemma adlı yeni bir yapay zekâ modeli, yunusların dilini çözmeyi hedefliyor.

YAPAY ZEKA YUNUSLARIN KONUŞMASINI DİNLİYOR

Google’ın geliştirdiği DolphinGemma, özellikle Atlantik benekli yunuslar üzerine yoğunlaşıyor. Bu yapay zekâ modeli, yunusların yüksek frekanslı seslerini analiz ederek anlamlı desenler ve iletişim biçimleri ortaya koymayı amaçlıyor. Yunusların çiftleşme, sosyal bağ kurma ve hatta köpekbalığı kovalama gibi farklı durumlar için farklı sesler çıkardığı daha önce tespit edilmişti.

Wild Dolphin Project, özellikle annelerle yavruları arasındaki iletişimde kullanılan “imza ıslıklar” gibi belirgin ses kalıplarını yıllardır kayıt altına alıyor. DolphinGemma bu verileri kullanarak ses kombinasyonlarını, bağlamlarını ve muhtemel anlamlarını ayıklamaya çalışıyor.

SESLERDEN ANLAM ÇIKARILABİLİR Mİ?

Araştırmacılar, DolphinGemma sayesinde yalnızca sesleri kaydetmekle kalmayacak, aynı zamanda bu seslerin nasıl bir “dil” gibi işlediğini keşfetmeye başlayacak. İleri düzey yapay zekâ sayesinde ıslık, cıvıltı, tıklama ve patlama seslerinin belirli sosyal işlevlere sahip olup olmadığı detaylıca incelenebilecek.

Bu analizler, yunusların aralarında nasıl iletişim kurduklarını anlamanın ötesine geçerek, insanlarla potansiyel bir iletişim kurulup kurulamayacağı sorusunu da gündeme getiriyor.

OKYANUSUN "SÖZCÜKLERİ" ÇÖZÜLÜYOR

DolphinGemma sayesinde, bilim dünyası ilk kez yunus seslerini yalnızca akustik sinyaller olarak değil; anlam barındıran, sosyal ve bağlamsal bir iletişim aracı olarak değerlendirme şansı yakalıyor.

Araştırmacılar, bu teknolojinin geliştirilmesiyle birlikte bir gün insan ile yunus arasında gerçek bir iletişim formunun mümkün olabileceğini umut ediyor.