Yapay zeka için sesi kullanılmıştı: Scarlett Johansson'dan açıklama

Yayınlanma: 21.05.2024 - 11:21

Güncelleme: 21.05.2024 - 11:21

Kullanıcılara metinleri sesli olarak okuyan Sky adlı yeni robot, geçtiğimiz hafta kullanıma açıldı. Kullanıcıların, robotun sesini Scarlett Johansson'un 2013'teki 'Her' adlı filmindeki sesine benzetmesi uzun sürmedi.

OpenAI şirketi, pazartesi günü bir açıklama yaparak bu sesi geri çekebileceklerini söylerken bunun ünlü yıldızı taklit etme amacı taşımadığını vurguladı. Ancak Scarlett Johansson, şirketi ve kurucusu Sam Altman'ı kasıtlı olarak sesini kopyalamakla suçlayan bir açıklama yaptı.

"Yayınlanan örneği dinlediğimde şoke oldum, öfkelendim" ifadelerini kullanan Scarlett Johansson açıklamasında şunları söyledi:

"Bay Altman, tek bir kelimeyle 'Her' tweet'ini atarak bu benzerliğin kasıtlı olduğunu alttan alta söylemiş oluyor. 'Her' filminde bir sohbet robotunu seslendirmiştim."

Scarlett Johansson, eylül ayında Sam Altman'ın kendisine ulaşarak sesini kullanmayı teklif ettiğini de belirterek, "Altman, eğer bu sistemi seslendirirsem, teknoloji firmalarıyla yaratıcı sektörler arasındaki mesafenin kapanması için bir köprü olabileceğimi, yapay zekâyla ilgili kaygıları olan kullanıcıların daha rahat hissetmesine yardımcı olabileceğimi söyledi. Benim sesimin insanlar için rahatlatıcı olabileceğini düşündüğünü iletti" dedi.

Scarlett Johansson, bu teklifi kişisel nedenlerle geri çevirdiğini, Sky sohbet robotu kullanıma açılmadan iki gün önce Sam Altman'ın kendisine tekrar ulaşmak istediğini, temsilcisine gönderdiği mesajda Johnsson'dan kararını gözden geçirmesini istediğini anlattı. Scarlett Johansson, avukatlar aracılığıyla şirkete iki mektup gönderdiğini, sesin nasıl üretildiğinin açıklanmasını istediğini aktardı. Johansson açıklamasına şöyle devam etti:

"Deepfake ile boğuştuğumuz ve benliğimizi, işlerimizi korumaya çalıştığımız bu günlerde, sorduğumuz soruların tam bir açıklamayı hak ettiğini düşünüyorum."

OpenAI şirketi yakın dönemde başka davalarla da karşı karşıya kalmıştı. Aralık ayında New York Times Gazetesi, kendisine ait milyonlarca makalenin şirket tarafından ChatGPT modelini geliştirmek üzere kullanıldığını öne sürmüştü.

Eylül'de ise yazarlar George R. R. Martin ve John Grisham, yapay zekâyı eğitmek üzere telif haklarının ihlal edildiğini iddia etti. OpenAI şirketi, yapay zekâ modeli ChatGPT'de birçok kullanıcı tarafından oyuncu Scarlett Johansson'a benzetilen seslendirme seçeneğinin, geçici olarak kaldırılacağını açıkladı. OpenAI X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, ChatGPT ile sohbet etmek için sunulan seslendirme seçeneklerinden 'Sky'a erişimin duraklatılması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.,

Yapılan açıklamada; "Yapay zekâ seslendirmelerinin kasten bir ünlünün özgün sesini taklit etmemesi gerektiğine inanıyoruz. Sky'ın sesi, Scarlett Johansson'ın bir taklidi değil, kendi doğal konuşma sesini kullanan farklı bir profesyonel oyuncuya ait" ifadesi kullanıldı.

ChatGPT'nin Eylül 2023'te kullanıma sunduğu ve kasım ayında ücretsiz erişime açtığı 'Ses Modu' sayesinde kullanıcılar, aralarında 'Sky'ın da bulunduğu 5 sesten birini seçerek yapay zekâ modeliyle sohbet edebiliyor.