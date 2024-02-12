Scarlett Johansson, 'Featherwood' adlı gerçek suç geriliminde başrolde...

Ünlü oyuncu Scarlett Johansson'ın sıradaki projesi belli oldu. Johansson Featherwood isimli filmde bir FBI muhbirini canlandıracak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.02.2024 - 18:59
Scarlett Johansson, 'Featherwood' adlı gerçek suç geriliminde başrolde...
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Scarlett Johansson, dikkat çeken bir proje olan suç gerilimi "Featherwood"da başrol oynayacak. Film, Teksas Aryan Kardeşliği adlı bir suç örgütüne sızan FBI muhbirini konu alıyor. Johansson, uyuşturucu bağımlısı ve "Aryan Prensesi Featherwood" olarak bilinen Carol Blevins'i canlandıracak. Blevins, çetenin altı yıllık soruşturması sırasında önemli bir muhbir olarak rol aldı ve çetenin üyelerinin hapse girmesine yardımcı oldu, ancak bu süreçte ciddi fiziksel ve zihinsel yaralar aldı.

Film, Dallas Morning News gazetesinin altı bölümlük makalesine dayanıyor ve Pulitzer Ödülü finalisti Scott Farwell'in eserine dayanıyor. Andrea Arnold, "American Honey" ve "Big Little Lies" gibi filmlerin yönetmeni olarak projenin başında bulunacak. FilmNation, satış haklarını üstlenirken, projenin yapımcılığını Jonathan Lia ve Keenan Flynn ile birlikte These Pictures çatısı altında Scarlett Johansson üstlenecek. Senaryo, "The Greatest Hits" ve "Black Widow" gibi projelerde yer alan Ned Benson'a ait.

"Featherwood," EFM ön satış başlıkları arasında dikkat çeken bir projeyi temsil ediyor. Scarlett Johansson aynı zamanda Paramount'un "Transformers One" ve Sony'nin Greg Berlanti'nin Channing Tatum'lu romantik komedisi gibi diğer büyük projelerinde de yer alıyor.


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