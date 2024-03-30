Yapılması zor olan ancak faydalı 5 durum
Alışkanlıklar tüm hayatımızı etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Daha başarılı olmanızı sağlayacak alışkanlıklar ise daha fazla çaba gerektirse de size ömür boyu katkı sağlayacaktır. İşte, yapılması zor ancak faydalı olan 5 durum...
Hayatımızı daha iyi bir hale sokmak için birçok alışkanlıklarımız varken bunların bazıları hayata daha farklı bakmamızı sağlar. İşte, hayat şeklimize faydalı olacak ve bize olumlu şeyler katacak 5 durum...
ERTELEMEYİN
Yapmanız gereken hiçbir şeyi ertelemeyin. Bunun yerine size yardımcı olacak şeyleri düşünüp o konu hakkında çözümler üretin ardından da uygulamaya geçin.
“HAYIR” DEYİN
Sizi esas hedefinizden uzaklaştıran ya da dikkatinizi dağıtan her şey için “Hayır” deyin. Bu alışkanlık başarınızı arttıracak ve size vakit kazandıracaktır.
UYKUNUZU DÜZELTİN
Uyurken bilgiyi işler, anıları pekiştirir ve uyanık olduğumuz saatlerde etkili bir şekilde çalışmamıza yardımcı olan çeşitli bakım süreçlerinden geçeriz. Unutmayın ne kadar iyi dinlenirseniz o kadar etkili olursunuz.
TUTARLI OLUN
Eylem ve söylemlerinizin birbirini tutması hayat boyu size fayda sağlayacaktır. Bu sebeple tutarlı olmak, size başarı sağlayacaktır.
KORKULARINIZIN ÜZERİNE GİDİN
Zor şeyler yaparken herkes korkabilir. Ancak böyle durumlarda vazgeçmek yerine korkunuzun üzerine gitmek size başarıyı getirebilir. Bu sebeple korkularınız nedeniyle yapmanız gereken ancak yapmadığınız bir şeyin üzerine gidin
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