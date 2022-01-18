Yapımcılar açıkladı: Harry Potter'ın yeni filmleri geliyor

18 Ocak 2022 Salı, 00:00

Harry Potter'ın yapımcıları, Harry Potter kitap serisinin yaratıcısı JK Rowling'e yapılan eleştirilere, filme ve kitaplara boykot çağrılarına rağmen yeni filmlerin çekileceğini duyurdu. ABD’de Haziran-Temmuz gibi çekimlerine başlanacak yeni seride eşcinsel, azınlık ve trans bireylerin rol alacağı belirtildi.

HARRY POTTER'IN ANNESİ TRANS BİREY OLACAK

NTV'nin aktardığı habere göre, internet üzerinden yayınlanacak bir seri olarak planlanan yeni filmde Harry Potter’ın annesini bir trans bireyin canlandırmasının beklendiği duyuruldu.

Ayrıca, Harry Potter’ın babasının maceralarının anlatılacağı hikâyede Asyalı, Afro-Amerikalı, etnik, Latino, Orta Doğulu, Hint, Güney Asyalı ve Güneydoğu Asyalı oyunculara yer verileceği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Yazar J.K. Rowling’in eşcinsel ve trans bireyler hakkında yaptığı açıklamaların ardından tepkiler artıyor. Tartışma ve tepkiler, Rowling'in bir internet sitesinde yayımlanan “Covid-19 sonrası Regl Olan Kişiler İçin Daha Eşit bir Dünya” başlıklı yazıyı paylaşmasının ardından başladı.

Rowling yazıda geçen, "Regl olan kişiler" ifadesini eleştirerek, "Eminim bu kişiler için bir ifade kullanıyordu. Biri bana yardım etsin. Wumben miydi? Wimpund muydu? Woomud muydu?" demiş ve regl olan kişilere kadın denmesinin uygun olacağı görüşünü savunmuştu.