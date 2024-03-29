Yaprak Dökümü'nin Hayriye Hanımı'ndan açıklama: 'Tuvalet temizledim'

Yayınlanma: 29.03.2024 - 13:16

Güncelleme: 29.03.2024 - 13:16

Yaprak Dökümü dizisinin finalinin üstünden yıllar geçse de hafızalardaki yerini koruyan dizinin oyuncuları sık sık merak konusu oluyor.

Dizide 'Hayriye Hanım' karakterine hayat veren usta oyuncu Güven Hokna'nın son hali merak ediliyordu. Hokna, Aramızda Kalmasın programına katıldı. Usta oyuncu hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı.

"ÜZÜLEREK TEMİZLEDİM"

Hokna, "Çektiğimiz bir dizide setin tuvaleteni temizledim" itirafında bulundu. Konuyla ilgili usta oyuncu şunları ifade etti:

"Gittiğim zaman setin tuvaletini kirli buluyorduk. Birkaç kere görevli arkadaşlarıma da söylemiştim. Tuvalet ayrı bir şey korunması gerekir. Set kalabalık yüzlerce kişi kullanıyor. Ama söylemlerine karşılık bulamadım. Bende temiz titiz bir kadınım. Bir gün doldurdum kovamı deterjanla tuvalete girdim. Çünkü bu benim görevim hem benim için hem arkadaşlarım için herkesin sağlığı için çünkü orası tuvalet. Taktım eldivenimi hani kadınların vardır ya anaç tarafı. Ben fırçalarla bezlerle tuvaleti pırıl pırıl temizledim. Üzülerek temizledim. Yoksa yine yaparım. Bu bayağı bir olay oldu. "

