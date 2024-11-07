Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'nın son hali görenleri şaşırttı

Yayınlanma: 07.11.2024 - 17:26

Güncelleme: 07.11.2024 - 17:27

Fenomen dizi Yaprak Dökümü ile adını geniş kitlelere duyuran usta oyuncu Güven Hokna, dizideki “Aman ağzımızın tadı kaçmasın” repliği ile hafızalara kazınmıştı. Ancak son dönemde, verdiği kilolarla gündem oldu.

78 yaşındaki Güven Hokna, Yaprak Dökümü'ndeki Hayriye karakteriyle tanınmıştı. O dönemdeki halinden eser kalmayan usta oyuncu, fazla kilolarından kurtulmuş ve incecik bir hale gelmiş. Son haliyle adeta gençleşen Hokna, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun yeni görüntüsüne "Gençleşmişsin" ve "Nerede o eski Hayriye Hanım?" gibi yorumlar yaparak şaşkınlıklarını dile getirdi.

Güven Hokna'nın son görüntüsü, hala Yaprak Dökümü dizisinin etkisini sürdüren popülerliğini ve onun da zamanla değişen imajını bir kez daha gözler önüne serdi.