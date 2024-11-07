Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'nın son hali görenleri şaşırttı

Yaprak Dökümü dizisinin Hayriye'si Güven Hokna, verdiği kilolarla adeta gençleşti. Sosyal medyada gündem olan usta oyuncuya, "Gençleşmişsin" yorumları yapıldı.

Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'nın son hali görenleri şaşırttı
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.11.2024 - 17:26

Fenomen dizi Yaprak Dökümü ile adını geniş kitlelere duyuran usta oyuncu Güven Hokna, dizideki “Aman ağzımızın tadı kaçmasın” repliği ile hafızalara kazınmıştı. Ancak son dönemde, verdiği kilolarla gündem oldu.

78 yaşındaki Güven Hokna, Yaprak Dökümü'ndeki Hayriye karakteriyle tanınmıştı. O dönemdeki halinden eser kalmayan usta oyuncu, fazla kilolarından kurtulmuş ve incecik bir hale gelmiş. Son haliyle adeta gençleşen Hokna, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun yeni görüntüsüne "Gençleşmişsin" ve "Nerede o eski Hayriye Hanım?" gibi yorumlar yaparak şaşkınlıklarını dile getirdi.

Güven Hokna'nın son görüntüsü, hala Yaprak Dökümü dizisinin etkisini sürdüren popülerliğini ve onun da zamanla değişen imajını bir kez daha gözler önüne serdi.


Etiketler: #Yaprak Dökümü #Güven Hokna

İlgili Haberler

Yaprak Dökümü'nin yıldızı Amerika'da TIR şoförlüğü yapıyordu: Tolga Karel 5. kez baba oldu!

Yaprak Dökümü'nin yıldızı Amerika'da TIR şoförlüğü yapıyordu: Tolga Karel 5. kez baba oldu!
10 milyarlık tatil vurgununda yeni detaylar! Aralarında Yaprak Dökümü'nün kahveci Ahmet'i de var

10 milyarlık tatil vurgununda yeni detaylar! Aralarında Yaprak Dökümü'nün kahveci Ahmet'i de var
Kızılcık Şerbeti'nde yaprak dökümü: Ünlü isimler neden diziye veda etti?

Kızılcık Şerbeti'nde yaprak dökümü: Ünlü isimler neden diziye veda etti?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler