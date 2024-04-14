'Yargı' dizisine yeni konuk oyuncu

Ay Yapım’ın Kanal D’de ekrana gelen Emmy ödüllü dizisi "Yargı"nın yeni bölümüne sürpriz bir isim geliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2024 - 10:00
'Yargı' dizisine yeni konuk oyuncu
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"Yargı" dizisi bayram tatili sonrası yarın yeni bölümüyle seyirciyle buluşacak. Ali Bilgin ve Beste Sultan’ın yönettiği dizinin yarınki bölümü yine nefes kesecek. Güçlü kalem Sema Ergenekon’un yazdığı bol ödüllü dizi konuk oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Diziye yakında genç yıldız Ebru Helvacıoğlu konuk olacak.

Fenomen dizinin 90 ve 91. Bölüme renk katacak olan Ebru Helvacıoğlu "Serap" rolüne hayat verecek. 95. Bölümde yine çok konuşulacak bir finalle veda edecek olan dizinin son bölümünün 26 Mayıs’ta ekrana gelmesi planlanıyor.


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