Yargı’nın Kubilay Amir’i Sermet Yeşil kimdir? Sermet Yeşil kaç yaşında, nereli?
Yargı dizisinin kadrosuna katılan isimlerden biri de Sermet Yeşil oldu. Kubilay Amir karakterine hayat verecek Sermet Yeşil'in hayatı merak edildi. Peki, Yargı’nın Kubilay Amir’i Sermet Yeşil kimdir? Sermet Yeşil kaç yaşında, nereli?
Kanal D'nin Pazar günü dizisi Yargı 81. bölüm ile izleyenleriyle buluşurken kadroya dahil olanlar dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Kubilay Amir karakterine hayat verecek Sermet Yeşil'in hayatı merak edildi. Peki, Yargı’nın Kubilay Amir’i Sermet Yeşil kimdir? Sermet Yeşil kaç yaşında, nereli?
SERMET YEŞİL KİMDİR?
25 Mayıs 1977 Eskişehir doğumlu Sermet Yeşil, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olup Anadolu Üniversitesinde yüksek lisans yapmıştır. Ankara Devlet Tiyatrosu, Ankara Sanat Tiyatrosu, Anadolu Üniversitesi - Tiyatro Anadolu'da görev yaptı, 2005 yılından itibaren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda yer almaktadır
SERMET YEŞİL'İN YER ALDIĞI DİZİLER
Behzat Ç.
Gönülçelen
Mor Menekşeler
Leyla ile Mecnun
Şubat
Eski hikaye
Muhteşem Yüzyıl
Karadayı
Gülümse Yeter
Bir Deli Sevda
Çukur
Bozkır
Akıncı
En Çok Okunan Haberler
-
- DEM Parti İstanbul'da aday çıkarma kararı aldı!
- Erdoğan'ın Hatay'daki 'itirafı' gündem oldu
- 'Erdoğan o sözleri duyunca çok kızdı...'
- DEM Parti'nin 'İstanbul' kararının perde arkası
- Çok sayıda kentte 'kuvvetli sağanak' bekleniyor!
- Yeniden Refah Partisi'nden 'İmamoğlu' iddiasına yanıt
- ‘6 aydır aklınız neredeydi?’
- Eskişehir'de AKP karıştı!
- Ekonomide 'U' dönüşü olacak mı?
- Durmuş Yılmaz Cumhuriyet'e konuştu!