Yayınlanma: 04.02.2024 - 17:25

Güncelleme: 04.02.2024 - 17:25

Kanal D'nin Pazar günü dizisi Yargı 81. bölüm ile izleyenleriyle buluşurken kadroya dahil olanlar dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Kubilay Amir karakterine hayat verecek Sermet Yeşil'in hayatı merak edildi. Peki, Yargı’nın Kubilay Amir’i Sermet Yeşil kimdir? Sermet Yeşil kaç yaşında, nereli?

SERMET YEŞİL KİMDİR?

25 Mayıs 1977 Eskişehir doğumlu Sermet Yeşil, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olup Anadolu Üniversitesinde yüksek lisans yapmıştır. Ankara Devlet Tiyatrosu, Ankara Sanat Tiyatrosu, Anadolu Üniversitesi - Tiyatro Anadolu'da görev yaptı, 2005 yılından itibaren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda yer almaktadır

SERMET YEŞİL'İN YER ALDIĞI DİZİLER

Behzat Ç.

Gönülçelen

Mor Menekşeler

Leyla ile Mecnun

Şubat

Eski hikaye

Muhteşem Yüzyıl

Karadayı

Gülümse Yeter

Bir Deli Sevda

Çukur

Bozkır

Akıncı