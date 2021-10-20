Yarım kalmış Asteriks hikayesi 40 yıl sonra tamamlanıyor
Sirkteki Asteriks hikayesi Asteriks'in yaratıcısı René Goscinny'nin kızı tarafından tamamlanıyor. Eski el yazmaları yığınından Asteriks hikayesi, yaratıcısının ölümünden 40 yıldan fazla bir süre sonra tamamlanmış olacak.
René Goscinny 1977’de 51 yaşında kalp krizinden öldüğünde
Sirk’teki Asteriks hikayesinin taslaklarının olduğuna dair söylentiler vardı;
ancak bu taslaklar uzun süredir bulunup bir araya getirilemiyordu.
Gocinny’nin kızı Anne, 26. Asteriks kitabının çekirdeğini
oluşturacak yaklaşık 20 sayfalık materyal bulduğunu doğruladı. Anne, hikayenin
restore edilip yayınlanmasının harika bir macera olacağını söyledi.
Sözcü’de yer alan habere göre; Asteriks’in maceraları, ilk
olarak 1959’da Goscinny tarafından yazılıp Albert Uderzo’nun çizgileriyle
ortaya çıktı. Dünyanın pek çok ülkesinde rağbet gören Asteeriks’in maceraları
1967’deki onuncu cildi, Lejyoner Asterix ile iki günde 1,2 milyon kopya sattı.
“ZOR OLACAK AMA DENEYECEĞİM”
Goscinny öldükten sonra Uderzo, çizimin yanı sıra yazı
görevlerini de devraldı ve yeni Asterix çizgi romanları çıkarmaya devam etti.
2013’ten beri kitaplar Jean-Yves Ferri tarafından yazılıp
Didier Conrad tarafından resimlendirildi.
Bununla birlikte, orijinal Goscinny maceraları ayrıca ilgi görmeye devam ediyor. Bu yüzden Goscinny ölse bile geride bıraktığı ve henüz keşfedilmemiş hikâyeler merak konusu. Anne Goscinny, Sirkteki Asteriks’i babasının notlarından ortaya çıkarmanın zor olacağını ama denemek istediğini söyledi.
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