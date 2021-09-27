NASA, interaktif çizgi romanı First Woman’ı yayınladı

27 Eylül 2021 Pazartesi, 12:56

'First Woman: NASA's Promise for Humanity' olarak adlandırılan çizgi roman, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından yayınlandı.

NASA tarafından kurgulanan çizgi roman, Ay yüzeyine inen ilk kadın Callie Rodriguez'in serüvenini aktarıyor.

Hikayeye göre, Ay'a inen ilk kadın ve ilk siyah kişi olarak kurgulanan Callie, ajansın yakın hedeflerinden biri olan Artemis görevine katılıyor.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Brad Gann ve Steven List tarafından yazılan, Brent Donoho ve Kaitlin Reid tarafından çizilen ilk sayı, Ulusal Çizgi Roman Günü onuruna cumartesi günü ücretsiz olarak yayınlandı. Eser ayrıca NASA'nın internet sitesinde de mevcut.

'Rüyadan Gerçeğe' başlığıyla yayınlanan videoda da, Callie ve yardımcısı olan robot RT'nin göreve hazırlanma süreci gösteriliyor.

On #NationalComicBookDay, we're publishing our first ever extended reality-enabled graphic novel – “First Woman”!



Read the story of how Callie Rodriguez became the first woman on the Moon, download the app, and dive into this digital experience: https://t.co/H9jBFqHvWH pic.twitter.com/Qhaq9Ye284 — NASA (@NASA) September 25, 2021

44 sayfalık çizgi roman, uzayda Callie ve RT'nin yaşadıklarına odaklanırken, aynı zamanda kahramanın hayat hikayesini anlatmak için zamanda geçmişe de gidiyor. Callie'nin, babasının otomobil dükkanında geçirdiği çocukluğuna uzanan hikayede, uzaydan etkilenen küçük kız çocuğunun hedefi astronot olmak.

Senaryoya göre Callie, RT ile olan bağlantısını bir süre sonra kaybediyor ve misyon bu noktada sekteye uğruyor. Görünen o ki, First Woman, NASA'nın yayınladığı son çizgi roman olarak kalmayacak.

NASA Yönetici Yardımcısı Pam Melroy, First Woman'ı şu sözlerle özetledi:

“Callie’nin hikayesi tutku, özveri ve azmin hayallerimizi gerçeğe dönüştürmemize nasıl yol açtığını gösteriyor. Callie, tıpkı benim gibi becerilerini geliştirdi, öğrenmenin yollarını buldu ve NASA astronotu olmak için tüm zorlukların üstesinden geldi.”

Yine NASA’dan Derek Wan ise “Her yaştan uzay hayranının keyif alacağı bir çizgi roman olmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan çizgi roman, NASA'nın web sitesinden çevrimiçi olarak okunabilir veya PDF olarak indirilebilir.

Çizgi roman, hikayenin çeşitli noktalarında QR kodları içeriyor. Okuyucular bu kodları tarayarak RT ile tanışabilir ve astronotların kullandığı birçok nesne hakkında da ayrıca bilgi edinebilir.

Çizgi romanın ayrıca mobil uygulama versiyonu da bulunuyor. First Woman uygulaması, App Store veya Google Play'den indirilebiliyor. Böylelikle daha fazla özellik kullanılabilir hale getirilebilir.