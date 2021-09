NASA, interaktif çizgi romanı First Woman’ı yayınladı

'First Woman: NASA's Promise for Humanity' olarak adlandırılan çizgi roman, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından yayınlandı.

NASA tarafından kurgulanan çizgi roman, Ay yüzeyine inen ilk kadın Callie Rodriguez'in serüvenini aktarıyor.

Hikayeye göre, Ay'a inen ilk kadın ve ilk siyah kişi olarak kurgulanan Callie, ajansın yakın hedeflerinden biri olan Artemis görevine katılıyor.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Brad Gann ve Steven List tarafından yazılan, Brent Donoho ve Kaitlin Reid tarafından çizilen ilk sayı, Ulusal Çizgi Roman Günü onuruna cumartesi günü ücretsiz olarak yayınlandı. Eser ayrıca NASA'nın internet sitesinde de mevcut.

'Rüyadan Gerçeğe' başlığıyla yayınlanan videoda da, Callie ve yardımcısı olan robot RT'nin göreve hazırlanma süreci gösteriliyor.

On #NationalComicBookDay, we're publishing our first ever extended reality-enabled graphic novel – “First Woman”!



Read the story of how Callie Rodriguez became the first woman on the Moon, download the app, and dive into this digital experience: