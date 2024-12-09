Yarın okullar tatil mi? 10 Aralık Salı günü hangi illerde okullar tatil edildi?
Yurdu etkisi altına yağış nedeniyle öğrenciler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, yarın okullar tatil mi oldu? 10 Aralık Salı günü okullar tatil mi edildi?
İstanbul'da gerçekleşen yağış akıllara okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusunu getirdi. Peki, yarın okullar tatil mi oldu? 10 Aralık Salı günü okullar tatil mi edildi?
OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?
İstanbul'u etkisi altına alan soğuk hava ve günlerdir süren sağanak yağışın ardından okulların tatil edilip edilmeyeceği merak edilmeye başlandı. 10 Aralık Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
YARIN İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre yarın İstanbul'da hava 14 derece olacak. Yağışın Salı günü öğleden sonra da devam etmesi bekleniyor.
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