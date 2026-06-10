LGS 2026 sınavına artık sayılı saatler kaldı. Sınav öncesinde merak edilen birçok konu, hem öğrenciler hem de veliler tarafından araştırılıyor. Peki, Yarın okullar tatil mi? 12 Haziran Cuma okul var mı?

12 HAZİRAN CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesinde önemli bir karar aldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yapılan açıklamaya göre, sınav hazırlıklarının sorunsuz şekilde tamamlanabilmesi amacıyla cuma günü öğrenciler ve öğretmenler idari izinli sayılacak. Böylece sınavın gerçekleştirileceği okullarda gerekli düzenlemeler daha rahat şekilde yapılabilecek.

LGS NE ZAMAN?

Bu yıl Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.