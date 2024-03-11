Yayınlanma: 11.03.2024 - 22:04

Güncelleme: 11.03.2024 - 22:04

İstanbullular tarafından beklenen sağanak yağış akıllara okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusunu getirdi. Peki, yarın okullar tatil mi oldu? 12 Mart Salı günü okullar tatil mi edildi?

OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

İstanbul'u etkisi altına alan soğuk hava ve beklenen sağanak yağışın ardından okulların tatil edilip edilmeyeceği merak edilmeye başlandı. 11 Mart Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genek Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre yarın İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor. Uzmanlar çamur yağmurunun da beklendiğini açıkladı.