Yarın okullar tatil mi oldu? 4 Aralık Pazartesi günü okullar tatil mi edildi?

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve yağış nedeniyle kar yağmasını bekleyen öğrenciler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, yarın okullar tatil mi oldu? 4 Aralık Pazartesi günü okullar tatil mi edildi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.12.2023 - 19:08
Yarın okullar tatil mi oldu? 4 Aralık Pazartesi günü okullar tatil mi edildi?
Abone Ol google-news

İstanbullular tarafından beklenen kar yağışı akıllara okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusunu getirdi. Peki, yarın okullar tatil mi oldu? 4 Aralık Pazartesi günü okullar tatil mi edildi?

OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

İstanbul'u etkisi altına alan soğuk hava ve günlerdir süren sağanak yağışın ardından okulların tatil edilip edilmeyeceği merak edilmeye başlandı. 4 Aralık Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. 

YARIN KAR YAĞACAK MI?

Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Kıyı Ege, İstanbul, Çanakkale ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 


okullar tatil yarın okullar tatil mi tatil

İlgili Haberler

Feci olay... Elinde havai fişek patlayan çocuk yaralandı!

Feci olay... Elinde havai fişek patlayan çocuk yaralandı!
Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
İlkokulda skandal olay... 6 yaşındaki çocuğu havaya kaldırıp, fırlatan müdür yardımcısının görev yeri değişti!

İlkokulda skandal olay... 6 yaşındaki çocuğu havaya kaldırıp, fırlatan müdür yardımcısının görev yeri değişti!

En Çok Okunan Haberler