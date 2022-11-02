Yarış filminin konusu ne, oyuncuları kim?

02 Kasım 2022 Çarşamba, 09:50

Yarış (Børning), yönetmenliğini Hallvard Bræin'in üstlendiği, 2014 Norveç yapımlı bir aksiyon-komedi filmidir.

YARIŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir baba ve yarış tutkunu olan Roy, Oslo’dan, North Cape’e kadar 2000 km'lik bir yarış olan Street Legal'a katılmak ister. Roy'a bu yarışa katılma konusunda meydan okunur. İyi bir baba olan Roy, aynı zamanda yarış tutkunudur ve yarışa katılmayı hemen kabul eder. Hem yarışla, hem de kızı Nina'yla aynı anda ilgilenmek zorunda kalır. Roy'un macerası aksiyon ve komedi dolu olacaktır.

YARIŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Anders Baasmo Christiansen

Ida Husøy

Otto Jespersen

Sven Nordin

YARIŞ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Yarış filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlenmiştir.