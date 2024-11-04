Yaşadığı kayıplarla sarsılmıştı: Mazhar Alanson'dan duygusal paylaşım
Mazhar Alanson, önce 52 yıllık dostu Özkan Uğur’u, ardından kızı Eda Alanson’u kaybetmenin acısıyla sarsıldı. Yaşadığı büyük kayıpları sosyal medyada paylaştığı duygusal sözlerle ifade eden Alanson, “Müzik yaralanmış bir ruha şifadır” diyerek sahnelere geri döndü.
Önce yakın dostu Özkan Uğur’u kaybeden ünlü sanatçı Mazhar Alanson, geçtiğimiz ay kızı Eda Alanson’u son yolculuğuna uğurladı. 2023 yılında 52 yıllık dostu olan Özkan Uğur’un vefatıyla sarsılan Alanson, bir ay önce de 50 yaşındaki kızı Eda Alanson’u kaybetti. Kızı Eda, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Acısını sosyal medya hesabından duyuran Alanson, “Canım kızım Melek Eda Alanson melek oldu” ifadelerini kullanarak acısını paylaştı. Cenaze töreninde konuşan sanatçı, evlat kaybının zorluğunu ifade ederek “Evlat sahibi olanınız varsa bilirsiniz. Yani söyleyecek pek söz yok, ifade edilecek şeyler değil” dedi.
Yaşadığı üst üste kayıpların ardından Mazhar Alanson, takipçilerini duygulandıran bir paylaşımda bulundu. Usta sanatçı, Can Yücel’den şu satırları paylaştı:
“Bazen; hayat yorar insanı... Şarkılar yorar, beklemek yorar, özlemek yorar, affetmek yorar, hoş görmek yorar. Boş vermek bile yorar. Ve insan susar. Her şeye herkese rağmen. Elinden gelen tek şeyi yapar; bağıra bağıra susar.”
Kızının vefatının ardından 20 gün sonra sahneye çıkan Mazhar Alanson, müziğin kendisi için sadece eğlenceden ibaret olmadığını dile getirdi: “Müzik sadece eğlenmek için değildir! Müzik hüzündür. Müzik dert ortağıdır. Müzik yaralanmış bir ruha şifadır” sözleriyle müziğe olan derin bağlılığını bir kez daha vurguladı.
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