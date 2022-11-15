Yasak Elma dizisi bitti mi? Neden yayınlanmadı?
Pazartesi günleri FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinin dün yeni bölümü yayınlanmadı. Dizinin hayranları "Yasak Elma bitti mi?", "Yasak Elma final mi yaptı?" sorusunu sormaya başladı.
FOX TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Yasak Elma'nın 155. bölümü dün yayınlanacaktı. Ancak dizinin yeni bölümü yayınlanmadı. Yasak Elma dizisinin hayranları ise "Yasak Elma bitti mi?" sorusunu sormaya başladı.
Dizinin bu hafta neden yayınlanmadığı belli oldu.
TV100de yer alan habere göre, dizinin yapımcıları İstiklal Caddesi'nde meydana gelen ve 6 yurttaşımızın hayatını kaybettiği terör saldırısı nedeniyle dizinin yeni bölümünü yayınlamama kararı aldı. Yasak Elma dizisi önümüzdeki pazartesi yeni bölümleriyle ekranlarda olacak.
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