Yasak Elma dizisi oyuncusu Biran Damla Yılmaz koronavirüse yakalandı
Yasak Elma dizisinin oyuncusu Biran Damla Yılmaz, koronavirüse yakalandı.
Eda Ece ve Şevval Sam ile başrollerini paylaştığı Yasak Elma dizisinde Kumru karakterini canlandıran Biran Damla Yılmaz koronavirüse yakalandı.
TV100'ün haberine göre, tüm ekibe test yapıldı ve pozitif çıkan olmadı. Biran Damla Yılmaz’ın istirahat ettiği öğrenildi.
Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumunun iyi olduğunu ve bol bol dinlendiğini açıkladı.
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