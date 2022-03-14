Yasak Elma dizisinden izleyicilerini üzen haber: Sete ara verildi!

14 Mart 2022 Pazartesi, 14:02

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam ve Berk Oktay'ın yer aldığı "Yasak Elma" dizisinin setinden, hayranlarını üzen haber geldi. Dizinin yönetmeni Ece Erdek Koçoğlu’nun ikinci kez koronaya yakalanmasının ardından sette yeni bir vaka daha çıktı.

6. sezon planları yapılan dizinin yeni bölümü bu hafta yayımlanmayacak.

TV100'de yer alan habere göre; dizinin Çağatay’ı Berk Oktay’ın da PCR test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Başrol oyuncusunun koronavirüse yakalanması, dizinin yarın ekrana gelecek yeni bölümünün yetişmemesine neden oldu.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin elde bulunan stok bölümünün çıkan vakalar nedeniyle yayınlandığı, bu yüzden de ekibin 140 dakikayı her hafta stoksuz yetiştirdiği belirtildi.

“Yasak Elma”nın yeni bölümü 21 Mart’ta seyirciyle buluşacak.

Altıncı sezon için hazırlıklarını sürdüren dizinin setinde üst üste koronavirüs vakaları yaşanmış ve bir süre çekimlerin durduğu da olmuştu.