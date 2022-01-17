Yasak Elma'nın ünlü oyuncusu diziden ayrılıyor

17 Ocak 2022 Pazartesi, 09:49

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay ve Biran Damla Yılmaz'ın rol aldığı 'Yasak Elma' dizisi, her pazartesi akşamı izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Zaman zaman kadrosunda bir takım değişikliklerin yaşandığı ve entrikanın eksik olmadığı dizide beklenmedik bir ayrılık yaşanacak.

TV 100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; diziye bu sezon 'Arzu' karakteriyle dahil olan Nihan Aypolat beklenmedik bir olay sonucu diziden ayrılacak.

Ece Erdek Koçoğlu ile Elif Turgay’ın yönettiği diziye yakında yeni sürpriz karakterlerin katılacağı da konuşuluyor.

Başrollerinde, Eda Ece, Şevval Sam ve Berk Oktay'ın yer aldığı dizi, her Pazartesi saat 20.00’de FOX TV'de izleyicilerle buluşuyor.