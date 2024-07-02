Yaşanan olaylarla ilgili paylaşımda bulundu: Şahan Gökbakar'dan 'Suriye' tepkisi

Yayınlanma: 02.07.2024 - 12:29

Güncelleme: 02.07.2024 - 12:29

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir Suriyelinin 7 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği haberi ilçeyi ayağa kaldırmış, gece, olaya tepki göstermek için toplanan kalabalık bazı araçları ters çevirip, işyerlerini ateşe vermişti.

Kayseri'de yaşananların ardından Suriye'de Türk bayrağına yönelik saldırılar gerçekleşti, Türk bayrakları indirildi. Sosyal medyada büyük tepki çeken olayların ardından pek çok ünlü isim paylaşım yaptı. Şahan Gökbakar ise sığınmacı sorununa çözüm bulunması gerektiğini söylerek bir paylaşımda bulundu. Gökbakar şu ifadeleri kullandı:

"Sığınmacı sorununa çözüm bulunması gerektiğini söyleyen Şahan Gökbakar, X hesabından yaptığı paylaşımda "Ülkemizdeki sığınmacı meselesi bu ülkeyi yok edecek bir sorun. Hem çok kolay bir şekilde iç karışıklık hali alabiliyor (bkn: KAYSERİ), hem de gelecekte Türk toplumunun yapısını bozacak ve yıllar içinde yok edecek büyük bir felaket. Soruyorum ve bir kez daha soruyorum... Ülkemize bunu neden yaptınız? Nasıl yapabildiniz bunu? Acilen bu işe tüm toplum olarak çözüm aramalıyız."



