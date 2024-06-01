Şahan Gökbakar’dan 'sığınmacı' tepkisi: 'Buna nasıl kimse ses çıkarmaz?'

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Fatih Altaylı’nın programına konuk olan emekli tümamiral Cihan Yaycı’nın açıklamaları sonrasında Türkiye’de yaşanan sığınmacı sorununa dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.06.2024 - 17:12
Şahan Gökbakar’dan 'sığınmacı' tepkisi: 'Buna nasıl kimse ses çıkarmaz?'
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Gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına konuk olan Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Türkiye’nin sığınmacılara uyguladığı “açık kapı” politikasını eleştirdi ve Türkiye’deki sığınmacı sayısı hakkında açıklamalarda bulundu.

Yaycı, dünyada bulunan tüm sığınmacıların yüzde 20’sinin Türkiye olduğunu söyledi ve durumun artık bir istilaya döndüğünü ifade etti.

"BUNU NASIL YAPARSINIZ BU ÜLKEYE YA?"

Komedyen Şahan Gökbakar, Altaylı’nın programında Cihat Yaycı’nın açıklamalarını izlediğini söyleyerek sığınmacı durumuna tepki gösterdi.

Ünlü isim şu ifadeleri kullandı:

"İyi bir hafta sonu geçiriyordum ki Fatih Altaylı ve Tümamiral Cihat Yaycı'nın yayınını izledim. Aklım almıyor! Dünyadaki bütün mültecilerin %20’si bizim ülkemizde. Nüfus artış hızları 5.3... Bunu nasıl yaparsınız bu ülkeye ya? Buna nasıl kimse ses çıkarmaz? Ülkemiz sesiz sedasız istila ediliyor!!"


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