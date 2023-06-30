Yaşar Alptekin, görücü usulü tanıştığı Nadire Tunca ile evlendi!

'Maneviyata yöneldiğini' söyleyen eski oyuncu ve manken Yaşar Alptekin, görücü usulü tanıştığı Nadire Tunca ile hayatını birleştirdi. Alptekin, katıldığı bir programda, Nadire Tunca ile ilgili "Söze girmez, biz iki bey konuşurken asla söze girmedi. Edepli, söz kesmeyen…." ifadelerini kullanmıştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.06.2023 - 17:08
Yaşar Alptekin, görücü usulü tanıştığı Nadire Tunca ile evlendi!
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Yıllar önce setlere ara verip 'maneviyata yöneldiğini' söyleyen eski oyuncu ve manken Yaşar Alptekin, ikinci kez evlendi.

61 yaşındaki Alptekin, görücü usulü tanıştığı Nadire Tunca ile hayatını birleştirdi.

Alptekin ve Tunca'nın fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

"EDEPLİ SÖZ KESMEYEN..."

Alptekin, katıldığı bir programda, Nadire Tunca ile ilgili şu sözleri sarf etmişti:

"Tesettürlü, öyle denk geldi... Misafirlikte sormadan çay, kurabiye ikram eder. Söze girmez, biz iki bey konuşurken asla söze girmedi. Edepli, söz kesmeyen…."


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