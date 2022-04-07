Yaşar İpek'in yargılandığı davada Seren Serengil dinlendi: Arayıp 'İkinizi de delik deşik edeceğim' dedi
Şarkıcı Yaşar İpek'in tehdit ve hakaret suçlarından 4 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davada, Seren Serengil müşteki sıfatıyla dinlendi. Serengil eski eşi Yaşar İpek için "Takıntılı ve vazgeçmeyen biriydi, nereye gitsem oraya geliyordu" dedi. Serengil, İpek'in, Seyhan Soylu'yu arayarak "Aşağı inin ikinizi de delik deşik edeceğim" dediğini öne sürdü.
Ünlü şarkıcı 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından 4 yıla kadar
hapis cezasıyla yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Son olarak,
Seren Serengil müşteki sıfatıyla dinlendi.
Bakırköy 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın
bugünkü duruşmasına müşteki Seren Serengil ile ve Seyhan Soylu katıldı. Şüpheli
Yaşar İpek'i ise avukatı temsil etti.
"TAKINTILI GİBİ PEŞİMDEN GELİYORDU”
Duruşmada konuşan Seren Serengil, "Nereye gitsem oraya
geliyordu. Olay tarihinde boşanma sürecindeydik, ben hamileydim. Sanık eve
gelip hakaret ve tehditlerde bulunuyordu. Olay günü ben Sisi olarak tanınan
Seyhan Soylu'nun evine giderken, bir video çekip sosyal medyada paylaştım. Sisi
beni arayarak, Yaşar'ın evinin önünde olduğunu, yanında da silahlı başka
insanlar olduğunu söyledi. Araçtan inmemem gerektiği uyarısı yapınca ben de
otomobilimi onların göremeyeceği bir yere park ettim. Sanığın yanında ablasının
kocası ve tanımadığım bir kişiyi daha gördüm. Sanığın elinde silah görmedim ama
ablasının kocasında vardı. Sanık o sırada bağırıyordu, aracımı yakın bir yere
park ettiğim için söylediklerini duyuyordum. Telefonla Seyhan'ı aradı ve tehdit
etti" dedi.
Serengil, şöyle konuştu:
“Yaşar İpek Seyhan’ı aradı ve küfür ederek ‘Aşağı inin
ikinizi de delik deşik edeceğim’ şeklinde sözler söyledi, başka sözler de
söyledi. Sanık takıntılı ve vazgeçmeyen birisiydi. Seyhan polis çağırdı ben
evine girdim ondan sonra.”
DURUŞMA ERTELENDİ
Duruşmada aynı olayla ilgili, Seyhan Soylu'nun suçtan zarar
gören sıfatıyla katıldığı, Bakırköy 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bir dava daha
olduğu bildirildi. Mahkeme, her iki dava dosyasının birleştirilmesine karar
verdi. Duruşma bu nedenle ertelendi.
İDDİANAME
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan
iddianamede, şüpheli Yaşar İpek'in 5 Mayıs 2020 günü Yeşilköy Mahallesi'nde
bulunan bir eve giderek, o tarihte eşi olan Seren Serengil'i tehdit etiği
belirtildi.
İpek'in Serengil'e yönelik, "Sizin ikinizi de delik deşik edeceğim" şeklinde ifadeler kullandığı da iddianamede yer aldı. Yaşar İpek hakkında 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapsi cezası istendi.
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