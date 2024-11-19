Yasemin Şefkatli, ikiz oğullarıyla ilgili konuştu: 'İbrahim Ayel isminin hakkını veriyor'

Yayınlanma: 19.11.2024 - 17:29

Güncelleme: 19.11.2024 - 17:29

Şarkıcı İdo Tatlıses ile mutlu bir evlilik sürdüren Yasemin Şefkatli, 10 aylık ikiz bebeklerinin karakterleri hakkında açıklamalarda bulundu. Ünlü isim, oğullarının farklı kişilik özelliklerini anlattı:

“Biri daha baskın, biri daha güler yüzlü. İbrahim Ayel daha ağır, adının hakkını veriyor. Sinan Emir ise daha güleç, neşeli. İkisi de çok şeker ama Ayel daha ağır bir bebek. Bakalım büyüdükçe nasıl olacaklar?”

İbrahim Ayel ve Sinan Emir, Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in 22 Ocak 2024'te dünyaya gelen ikiz oğulları. Çift, ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor.

İdo Tatlıses’in nasıl bir baba olduğu sorusuna da yanıt veren Yasemin Şefkatli, “Müthiş bir baba. İdo şu ara çok çalışıyor ama çocuklara o kadar güzel zaman ayırıyor ki, çok mutlu oluyorum” dedi.

Geçtiğimiz hafta, Yasemin Şefkatli eşi İdo Tatlıses ve ikiz oğullarıyla poz vererek mutlu aile fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Fotoğrafın altına "Benim enerji depom" notunu ekleyen Şefkatli, ailesinin ona verdiği gücü vurguladı.

Öte yandan İdo Tatlıses, eşi Yasemin Şefkatli'ye olan bağlılığını daha önce şöyle ifade etmişti:

“Yasemin’e çok alıştım. Hep yan yana olalım istiyorum.”

Yasemin Şefkatli ise, "İnsanlar kıskançlık gibi algılıyor ama hiç öyle değil, biz birbirimize çok yapışık yaşıyoruz" diyerek, ilişkilerinin sağlam temelini dile getirdi.