Yasemin Şefkatli, ikiz oğullarıyla ilgili konuştu: 'İbrahim Ayel isminin hakkını veriyor'
Yasemin Şefkatli, 10 aylık ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in karakterleri hakkında konuşarak, "Biri daha baskın, diğeri daha güler yüzlü" dedi. İdo Tatlıses'in harika bir baba olduğunu belirten Şefkatli, "İdo çok çalışıyor ama çocuklarla o kadar güzel zaman geçiriyor ki" ifadelerini kullandı.
Şarkıcı İdo Tatlıses ile mutlu bir evlilik sürdüren Yasemin Şefkatli, 10 aylık ikiz bebeklerinin karakterleri hakkında açıklamalarda bulundu. Ünlü isim, oğullarının farklı kişilik özelliklerini anlattı:
“Biri daha baskın, biri daha güler yüzlü. İbrahim Ayel daha ağır, adının hakkını veriyor. Sinan Emir ise daha güleç, neşeli. İkisi de çok şeker ama Ayel daha ağır bir bebek. Bakalım büyüdükçe nasıl olacaklar?”
İbrahim Ayel ve Sinan Emir, Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in 22 Ocak 2024'te dünyaya gelen ikiz oğulları. Çift, ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor.
İdo Tatlıses’in nasıl bir baba olduğu sorusuna da yanıt veren Yasemin Şefkatli, “Müthiş bir baba. İdo şu ara çok çalışıyor ama çocuklara o kadar güzel zaman ayırıyor ki, çok mutlu oluyorum” dedi.
Geçtiğimiz hafta, Yasemin Şefkatli eşi İdo Tatlıses ve ikiz oğullarıyla poz vererek mutlu aile fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Fotoğrafın altına "Benim enerji depom" notunu ekleyen Şefkatli, ailesinin ona verdiği gücü vurguladı.
Öte yandan İdo Tatlıses, eşi Yasemin Şefkatli'ye olan bağlılığını daha önce şöyle ifade etmişti:
“Yasemin’e çok alıştım. Hep yan yana olalım istiyorum.”
Yasemin Şefkatli ise, "İnsanlar kıskançlık gibi algılıyor ama hiç öyle değil, biz birbirimize çok yapışık yaşıyoruz" diyerek, ilişkilerinin sağlam temelini dile getirdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte en yüksek faiz veren bankalar...
- Muazzez İlmiye Çığ’ın ardında bıraktığı ‘karanlık iddia’
- Teğmene çirkin saldırıda yeni gelişme!
- 'Öcalan' çıkışı sonrası AKP-MHP oylarında büyük düşüş!
- Rize'de heyelan meydana geldi
- Özel'den dikkat çeken Kılıçdaroğlu kararı
- 'Ne üdüğü belirsiz' paylaşım
- Bakanlık belediyenin işlerine dahil mi oluyor?
- Uzmanlar 'evde kalın' çağrısı yaptı!
- 'Görüş ayrılığı' iddialarına kürsüden yanıt