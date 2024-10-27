Yasemin Şefkatli duyurdu: İdo Tatlıses ve ailesinden hayranlarını üzen haber!

Yasemin Şefkatli, ikiz oğulları ve eşi İdo Tatlıses ile koronavirüse yakalandıklarını duyurarak, takipçilerine "Hastaysanız dışarı çıkmayın, kimseyi hasta etmeyelim" çağrısında bulundu.

Yasemin Şefkatli duyurdu: İdo Tatlıses ve ailesinden hayranlarını üzen haber!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2024 - 09:37

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, ailece koronavirüse yakalandıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.

2021 yılında evlenen çift, 22 Ocak 2024'te dünyaya gelen ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir ile ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Bebekleriyle vakit geçiren Yasemin Şefkatli, yaptığı açıklamada, "Ailecek Covid olduk. Neyse ki eskisi gibi değil, ancak şu aralar oldukça yoğunuz. Hafta sonu kalabalığa girdik ve hepimiz hastayız. İşin özeti, lütfen dikkat edin. Hastaysanız dışarı çıkmak zorunda değilseniz, lütfen çıkmayın. Kimseleri hasta etmeyelim" diyerek takipçilerini uyardı.


Etiketler: #Yasemin Şefkatli #İdo Tatlıses

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