Yayınlanma: 18.09.2023 - 11:37

Güncelleme: 18.09.2023 - 11:37

Yayımladığı her dönemde adından söz ettiren Survivor yarışması, 2024'te All Star bölümüyle ekrana gelecek. Survivor 2024 All Star kadrosu da Acun Ilıcalı açıklamalarıyla netleşiyor. Survivor'ın yeni yarışmacısı Yasin Obuz oldu. Peki, Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında? Survivor Yasin Obuz nereli? Survivor Yasin Obuz ne iş yapıyor? Yasin Obuz'un restoranı nerede?

YASİN OBUZ KİMDİR?

Yasin Obuz 21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da doğdu. İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı. Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Kendisine ait küçük bir işletmesi olan Yasin Masterchef yarışmasına katıldı.Burada tanınan Yasin Obuz daha sonra Survivor'a seçildi.

YASİN OBUZ'UN MEKANI NEREDE?

2020 yılında Survivor'dan dönen Yasin Obuz, İstanbul'un en lüks mekanları arasında yer Alan Beşiktaş Akaretler'de bir hamburgerci açtı