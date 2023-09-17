Yayınlanma: 17.09.2023 - 16:12

Güncelleme: 17.09.2023 - 16:12

Acun Ilıcalı, Survivor 2024 All Star yarışmasının yeni sezon kadrosunda Seda Ocak’ın yer alacağını duyurdu. Yurttaşlar, Seda Ocak'ın kim olduğunu ve hayatını merak etmeye başladı. Peki, Seda Ocak kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2024 All Star Seda Ocak ne iş yapıyor?

SEDA OCAK KİMDİR?

Seda Ocak 17 Ağustos 1985 tarihinde Bursa'da doğdu. Üniversite eğitimi için Anaokulu Öğretmenliği ve Spor Bilimleri Bölümü olmak üzere iki bölüm tercih eden Seda Ocak 100 mt engelli koşucu olarak uzun yıllar spor dünyasında yer aldı.

Seda Ocak, çocuk sahibi olduktan sonra profesyonel sporu bırakmış olsa da atletizm Antrenörü olarak görev yapmaya devam etmiş bu vesile ile de spor dünyasındaki yerini korudu.

2014 senesinde yine TV8 ekranlarında yayınlanmış olan Ninja Warrior Türkiye isimli yarışma programına da katılan Seda Ocak yarışmanın ilk turunda elenmişti.

SEDA OCAK SURVİVOR'A KAÇ KERE KATILDI?

Seda Ocak aynı zamanda 2019 yılında Survivor Türkiye – Yunanistan yarışmasında da yer almıştı.

SEDA OCAK EVLİ Mİ?

Seda Ocak 54 kilo ağırlığında ve 1,72 boyundadır. Evli ve iki çocuk annesi olan Seda Ocak'ın eşi Yasin Ocak'tır.