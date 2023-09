Yayınlanma: 14.09.2023 - 14:02

Güncelleme: 14.09.2023 - 14:02

Survivor yarışmasının 2024'te gerçekleşecek All Star bölümünde Merve Aydın da yer alacak. Survivor All Star'ın Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Damla Can Turabi Çamkıran ve Poyraz Yiğit'in ardından yeni yarışmacısı Merve Aydın oldu. Peki, Merve Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? 2024 Survivor Merve Aydın ne iş yapıyor?

MERVE AYDIN KİMDİR?

Merve Aydın, 17 Mart 1990 Bakırköy İstanbul doğumlu, orta mesafe koşucudur. 800 m. açıkhava ve salon Türkiye rekorlarının sahibidir. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda sakatlanmasına rağmen yarışa devam etmesiyle büyük ses getirmiştir. 2008'de Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası ve 2011'de Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüşmadalya kazanmıştır. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 bayrak yarışında (Nagihan Karadere, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte) ikinci gümüş madalyasını da kazanmıştır. Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'ndaki performansı ile Dünya – Olimpiyat B barajını da geçmiştir.

2014 Mart'ında Survivor'da, ünlüler takımında yer aldı. 2 Şubat 2015'te tv8'de yayınlanmaya başlanan ve Survivor Türkiye'deki eski katılımcıların mücadele ettiği Survivor All Star'da yarışıp finale kalmayı başardı. 3 Temmuz'da yapılan finalde ise halk oylaması sonucu 2. oldu.

21 Ağustos 2019'da 'Merve Aydın Spor Okulu' adı altında birçok branşın yer aldığı bir spor okulu açtı.

MERVE AYDIN SURİVİVOR'A KAÇ KERE KATILDI?

Merve Aydın 2014'te ve 2019'da iki kez Survivor'a katıldı.

MERVE AYDIN EVLİ Mİ?

Survivor Merve Aydın 1 Eylül 2018'de Mehmet Akif Filiz ile evlenmiştir. Çiftin 'Barlas' isminde bir erkek çocukları bulunmaktadır.