Yayınlanma: 18.09.2023 - 11:16

Güncelleme: 18.09.2023 - 11:16

Yayımladığı her dönemde adından söz ettiren Survivor yarışması, 2024'te All Star bölümüyle ekrana gelecek. Survivor 2024 All Star kadrosu da Acun Ilıcalı açıklamalarıyla netleşiyor. Survivor'ın yeni yarışmacısı Sahra Işık oldu. Peki, Sahra Işık kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2024 Sahra Işık ne iş yapıyor? Sahra Işık Survivor'a kaç kere katıldı?

SAHRA IŞIK KİMDİR?

Survivor 2014’e damga vuran Sahra Işık 1991 yılında dünyaya geldi. Voleybolcu kimliğiyle tanınan Sahra Esra Işık, Fenerbahçe’deki kariyerinin yanı sıra modellik de yaptı. 2013 yılında yapılan Best Of Model yarışmasında 3. olan Survivor Sahra Esra Işık, Malezya’da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti.

SAHRA IŞIK SURVİVOR'A KAÇ KERE KATILDI?

Survivor'a 2014 ve 2018 yılında katılan Sahra Işık, bu sene de All Star kadrosuna girdi.