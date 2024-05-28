Yaşlanma karşıtı 10 madde: Bu bileşenler yaşlanma belirtilerine karşı savaşıyor...

Yayınlanma: 28.05.2024 - 18:11

Güncelleme: 28.05.2024 - 18:11

Gençlik ışıltınızı korumak ve cildinizdeki erken yaşlanma belirtilerini geciktirmek için retinol ve güneş kremi gibi bileşenlerin bilimsel olarak kanıtlanmış yaşlanma karşıtı faydaları bulunmaktadır. Ancak sağlıklı bir cilt bakım rutini oluştururken göz önünde bulundurmanız gerekenler sadece bunlar değildir. Antioksidanlar, peptitler, hyaluronik asit ve C vitamini gibi bileşenler de cildinizin sıkı, canlı ve parlak kalmasına yardımcı olabilir. Cildinizin yıllarca genç görünmesini sağlayacak en iyi yaşlanma karşıtı bileşenler arasında yer alırlar. Peki, yaşlanma belirtilerine karşı savaşan öğeler nelerdir? İşte yaşlanma karşıtı 10 madde...

YAŞLANMA KARŞITI 10 MADDE

1. Sarkmaları önlemek ve kırışıklıkları doldurmak için: Bakır

Muhtemelen bozuk para hayal ediyorsunuz, ancak bahsettiğimiz bakır cilt hücrelerinde eser miktarda bulunur. Araştırmalara göre, bakır proteinleri birbirine bağlar ve kolajen oluşumu için gerekli olan yaşlanma karşıtı bir bileşendir. Bu sayede cildi destekler, sarkmayı önler ve kırışıklıkları doldurur. Klinik çalışmalar, bakırın kırılmış kolajenin temizlenmesine ve yenilenmesine katkıda bulunduğunu göstermiştir. Bu özellikleri nedeniyle, güneşten zarar görmüş cildin ve yara izlerinin görünümünü iyileştirmek isteyenler için mükemmel bir bileşen olarak kabul edilir. Ayrıca, bakır yastık kılıfları üzerinde bir veya iki ay uyumanın kaz ayağı çizgilerinin derinliğini azaltmaya yardımcı olduğu gözlemlenmiştir. Bakır tahriş edici değildir, bu nedenle hassas cilde sahip olup retinoidleri tolere edemeyenler için iyi bir alternatiftir.

2. Cildinizi canlandırmak için: Yeşil çay

Rahatlamak için bir fincan sıcak yeşil çay yudumlayabilirsiniz, ancak çayın demlendiği bitki cildinizi canlandıran besinlerle doludur. Bu besinler özellikle polifenoller olarak adlandırılan fitokimyasallardır. Yeşil çayın uyarıcı nitelikleri, yaşlanan cilt üzerinde enerji verici bir etkiye sahip olabilir. Yeşil çayın koyu halkalar üzerinde de harika bir etkisi vardır ve bu etki, göz kreminde kafeinle birleştirildiğinde daha belirgin hale gelir. Polifenoller, antioksidanlardır ve cilt hücrelerini parçalayan oksidasyonun verdiği hasarı önler ve onarır. Yeşil çay içeren kremler veya serumlar kullanmanın yanı sıra, ek sağlık yararları için yeşil çayı içmeyi de ihmal etmeyin.

3. Sağlıklı cilt, saç ve tırnaklar için: B vitaminleri

Bu temel vitaminler cilt bakım ürünlerinde çeşitli formlarda ve komplekslerde karşımıza çıkmaktadır. Tüm B vitamini türevlerinin işlevi aynıdır: Yiyecekleri enerjiye dönüştürmek. Bu, sağlıklı ve sıkı bir ciltten sorumlu olanlar da dahil olmak üzere hayati vücut süreçlerini besler. B vitamini ve tüm türevleri sağlıklı cilt, saç ve tırnaklar için gereklidir. B vitaminleri özellikle nemlendiricilerde topikal olarak kullanıldığında etkilidir. Bu vitaminler cilt bakım ürünlerinizdeki doğal yaşlanma karşıtı bileşenler arasında yer aldığında, hasarlı hücreler daha hızlı iyileşecek ve yenilenecektir.

4. Hücre evrini hızlandırmak için: Retinoidler ve Retinoller

Tüm retinoller ya da retinoidler A vitamini türevleridir. Bu bileşenler, daha pürüzsüz ve genç görünen bir cilt için hücre döngüsünü ve kolajen üretimini hızlandırır ve uyarır. Araştırmalara göre, retinoidler kırışıklıkları ve ince çizgileri dolgunlaştırmanın yanı sıra, renk değişikliğine karşı koyar, küçük izleri ve çilleri hafifletir ve cilt dokusunu iyileştirir. Uzmanlar, başka hiçbir topikal bileşenin retinoidler kadar yaşlanma karşıtı olarak test edilmediğini ve bilimsel olarak kanıtlanmadığını söylüyor. Ancak bir gecede sonuç beklemeyin. Retinol'ün kırışıklıklarla savaşan etkisini göstermesi birkaç hafta hatta aylar alır, bu nedenle uzun süreler boyunca kullanılmalıdır. Ayrıca, Amerikan Dermatoloji Akademisi'ne göre, retinoidler ve retinoller cilt kuruluğuna neden olabilir ve sizi güneşe karşı daha hassas hale getirebilir. Bunları cildinize ölçülü bir şekilde uygulayın. Retinoid veya retinol içeren herhangi bir ürünü günlük güneş kremi ile birlikte kullanın.

5. Kolajen üretimini uyaran için: Peptitler

Klinik araştırmaların umut verici sonuçları nedeniyle, peptitler giderek daha popüler yaşlanma karşıtı cilt bakım bileşenleri haline gelmektedir. Peptitler, proteinlerin yapı taşları olan kısa amino asit zincirleridir. Çoğu topikal peptit kremi, kırışıklıkların görünümünü iyileştirmek için kolajeni uyarmak üzere tasarlanmıştır. Ancak tüm peptit kremleri eşit yaratılmamıştır, bu nedenle klinik testlerden geçmiş ürünleri tercih etmelisiniz.

6. Kolajeni korumak için: Koenzim Q10

Koenzim Q10, bazı araştırmaların da belirttiği gibi, daha genç görünen bir cilt için gereken temeli oluşturmaya yardımcı olabilecek güçlü bir antioksidandır. Bu madde, cildi şekillendiren elastik doku ve kolajenin korunmasına yardımcı olur. Yaşlandıkça doğal koenzim Q10 seviyelerimiz azalır, bu da cildin gençleşme ve kendini hasardan koruma yeteneğini yavaşlatabilir. Koenzim seviyelerini yükseltmek için birçok kişi topikal kremler kullanmanın yanı sıra besin takviyesi almanın en iyi sonuçları verdiğini düşünmektedir. Yapılan bir çalışma, 12 hafta boyunca her gün belirli bir koenzim Q10 takviyesi almanın kırışıklıkların görünümünü iyileştirdiğini ve daha pürüzsüz bir cilde yol açtığını bulmuştur. Diğer araştırmalar, koenzim Q10'un topikal uygulamasının ciltteki serbest radikalleri etkili bir şekilde azalttığı sonucuna varmıştır.

7. Cilt kanserini önlemek için: SPF

Uzmanlar, en az 30 SPF'ye sahip geniş spektrumlu güneş kreminin cilt kanserini önlemeye yardımcı olduğunu ve yalnız başına kullanıldığında dahi yüzün kozmetik görünümünü iyileştirdiğini belirtiyorlar. Bir araştırmada, bir yıl boyunca yüze uygulanan tek başına güneş kremi, cilt tonu, dokusu ve kırışıklıkları gibi kozmetik ölçümlerde iyileşme sağlamıştır.

8. Hasarı tersine çevirmek ve cildi gençleştirmek için: E vitamini

E vitamini, cilt hasarına karşı koruma sağlayan bir güç kaynağıdır, çünkü Linus Pauling Enstitüsü'ne göre, çevresel faktörlerin tetiklediği serbest radikalleri etkisiz hale getirerek hücreye zarar verme eğilimindedir. Bu nedenle E vitamini, gençleştirici cilt kremlerinde aranacak harika bir antioksidandır ve cilt bariyerini güçlendirerek yara iyileşmesine katkıda bulunabilir. Saf E vitamini yağı, çatlak tırnak etleri ve kesik, yanık ve ameliyat izleri için popüler bir merhemdir. Bir araştırma incelemesine göre, iki antioksidan vitamin olan C ve E'nin, kolajeni korumak ve oluşturmak için birlikte çalıştığı tespit edilmiştir, bu nedenle bu vitaminlerin topikal olarak birlikte uygulanması en büyük faydaları sağlar.

9. Ölü hücreleri soymak ve kırışıklıklarla mücadele etmek için: Hidroksi Asitler

Hidroksi asitler, cilt yüzeyindeki ölü hücrelerin temizlenmesine yardımcı olur ve kolajen üretimini uyararak çizgi ve kırışıklıkların görünümünü iyileştirebilirler. Farklı güçlerde bulunan hidroksi asitler, peelinglerde, serumlarda ve kremlerde kullanılabilir. Ancak hangi tipin sizin için uygun olduğunu belirlemek için bir dermatologa danışmak önemlidir.

10. Hasarı nötralize etmek ve koyu lekeleri açmak için: C Vitamini

C vitamini, serbest radikallerden kaynaklanan hasarı nötralize eden ve güneş kreminizin etkisini tamamlamaya yardımcı olan bir antioksidandır. Sabahları güneş koruyucunuzun altına C vitamini sürmek, cildinizi koruyarak anormal pigment üretimini engelleyebilir ve koyu lekelerin açılmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, yapılan bir incelemeye göre, C vitamini içeren ürünler kolajen liflerini korur ve cildinizin destekleyici yapılarının zarar görmesini önler. Ancak, C vitamini doğru formüle edilmediği takdirde hızla etkisini kaybedebilen hassas bir bileşendir. Bu nedenle, satın alırken ürünün klinik testlerden geçtiğinden ve sıcaklık kontrollü bir alanda saklandığından emin olmak önemlidir. Eğer kehribar rengine dönüşmüş bir C serumu satın aldıysanız, bu durum oksitlenme anlamına gelebilir. Ulusal Sağlık Enstitüleri, C vitamini serumu uygulamanın yanı sıra, C vitamini açısından zengin gıdaların tüketilmesinin de vücudun yeni kolajen oluşturmasına yardımcı olduğunu belirtmektedir.