Yaşlanmanın önüne bu yöntemle geçiliyor: Beyin sağlığını korumanın yeni yolu

Yayınlanma: 27.12.2024 - 23:33

Güncelleme: 27.12.2024 - 23:33

Kanınızdaki 13 özel protein, beyninizin yaşlanma hızını ortaya koyabilir. Yeni bir araştırmaya göre, bu proteinlerin seviyeleri beynin yaşlanma sürecini izlemek ve hatta beyin sağlığını iyileştirmek için kullanılabilir. Çalışma, bu proteinlerin seviyelerindeki değişimlerin demans ve felç riskini etkileyebileceğini gösteriyor. Beyin yaşlanmasını yavaşlatmanın yollarını bulmak için bilim insanları bu proteinlerin etkilerini daha ayrıntılı araştırmayı hedefliyor.

KAN TESTİ BEYİN YAŞINI GÖSTEREBİLİR

Çin'deki Fudan Üniversitesi’nden Wei-Shi Liu ve ekibi, 50 ile 80 yaş arasındaki 11.000 yetişkinden alınan MRI beyin taramalarını inceledi. Araştırmada yapay zeka modeli, katılımcıların beyin taramalarına dayanarak yaşlarını tahmin etti. Model, tahminlerde oldukça başarılıydı ve tahmin edilen yaşlar, gerçek yaşlardan sadece 2,7 yıl sapma gösterdi.

Araştırmacılar daha sonra, aynı gruptan yaklaşık 4700 kişinin kan örneklerini analiz etti. Elde edilen sonuçlara göre, sekiz protein seviyesi beyin yaşının hızla ilerlemesiyle artarken, beş protein seviyesi azaldı. Bu proteinlerin beyin hücreleri tarafından üretildiği ve demans ile felç riskini etkileyebileceği doğrulandı.

BEYİN YAŞLANMASINI YAVAŞLATMANIN YOLU

Bu bulgular, kan testlerinin bir gün beyin yaşlanmasını izlemek ve yavaşlatmak için kullanılabileceğini gösteriyor. Ancak, bu proteinlerin seviyelerinin yaşam tarzı değişiklikleriyle kontrol edilip edilemeyeceği henüz bilinmiyor. Araştırmacılar, egzersiz, kilo verme ve diyet gibi faktörlerin bu proteinleri nasıl etkileyebileceğini anlamak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini belirtiyor.

GELECEK ARAŞTIRMALAR VE HEDEFLER

Araştırma şu anda ağırlıklı olarak beyaz ve yüksek gelirli bireyler üzerinde yürütüldüğünden, daha geniş ve çeşitli etnik grupları kapsayan çalışmalar yapılması planlanıyor. Ayrıca, hayvan deneyleriyle bu proteinlerin beyin üzerindeki etkileri ve nörodejeneratif hastalıkların gelişimindeki rolleri incelenecek. Araştırma ekibi, gelecekte bu proteinleri hedef alarak beyin yaşlanmasını yavaşlatabilecek yöntemler geliştirmeyi umuyor.