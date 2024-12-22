Araştırma ortaya koydu: Kahve içenlerin vücudunda 8 kat daha fazla var...

İtalya’da yapılan bir araştırma, kahvenin bağırsak mikrobiyomuna etkilerini ortaya çıkardı.

Araştırma ortaya koydu: Kahve içenlerin vücudunda 8 kat daha fazla var...
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DHA
Yayınlanma: 22.12.2024 - 13:42

Bilim insanları, İtalya'nın Trento Üniversitesi öncülüğünde yürütülen araştırma kapsamında, 25 ülkeden 54 binin üzerinde bireyin tıbbi verilerini analiz etti.

Uzmanlar, kahve içenler ile içmeyenler arasındaki mikrobiyal farklılıkları detaylı şekilde inceledi.

Araştırma, kahve içen bireylerde bağırsak mikrobiyal çeşitliliğinin belirgin biçimde daha yüksek olduğunu gösterdi.

KAHVE TÜKETENLERDE DAHA FAZLA...

Özellikle ‘Lawsonibacter asaccharolyticus’ adlı bakterinin kahve tüketenlerde, tüketmeyenlere kıyasla 4,5 ila 8 kat daha fazla olduğu tespit edildi.

Uzmanlar, kahvedeki biyoaktif bileşenlerin özellikle kinik asit ve trigonellin gibi maddelerin mikrobiyal büyümeyi tetiklediğini açıkladı.

 


Etiketler: #kahve #Araştırma

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