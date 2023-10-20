Yatağındaki tüyleri görünce erkek arkadaşını darbetti... Fenomen Sevcan Güler'e hapis talebi

Sosyal medya fenomeni Sevcan Güler'in evine gittiği sevgilisi V.Y.'nin yatağında kızıl renkli tüyler görünce öfkelenerek darbettiği iddiasıyla "basit yaralama" suçundan hapsi isteniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.10.2023 - 12:49
Yatağındaki tüyleri görünce erkek arkadaşını darbetti... Fenomen Sevcan Güler'e hapis talebi
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Sosyal medya fenomeni Sevcan Güler, iddiaya göre sevgilisi V.Y.’nin evine gitti. Güler, V.Y.’nin yatağında kızıl renkli tüyler görünce öfkelendi.

Sabah’ta yer alan habere göre, sevgilisine "Bunlar kimin?" sorusunu yönelten fenomen, "Battaniyenin tüyleri" cevabını aldı. Güler, erkek arkadaşını itip sert bir cisimle başından yaraladı. Birbirlerini darbeden çift, karşılıklı şikayetçi oldu. V.Y., darp raporu aldı.

HAPSİ İSTENİYOR

Karakolda ifade veren fenomen sevgilisinin kendisine borcu olduğunu, parayı istediğini ama olumsuz yanıt aldığını söyledi.

Soruşturma sonunda raporla ve fenomenin ifadesinde itiraf etmesiyle V.Y.'nin darp edildiğini belirten savcılık, Güler hakkında 'basit yaralama' suçundan 1,5 yıl hapis istemiyle iddianame düzenledi.


Sevcan Güler darp sosyal medya fenomeni

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