Yavuz Figenli kimdir? Yavuz Figenli hayatını neden kaybetti?
Usta yönetmen Yavuz Figenli hayatını kaybetti. Yavuz Figenli kimdir? Yavuz Figenli hayatını neden kaybetti?
1936 yılında İstanbul’da doğan Yavuz Figenli, Yavuz Sineması'nda makinist yardımcılığı, sonrasında gişede bilet keserek çalışma hayatına adımını attı. Figenli “Türkün Aşkı Başkadır” filmi ile ilk yönetmenliğini yaptı. Figenli, 150'den fazla filmin yönetmenliğini yaptı.
YAVUZ FİGENLİ HAYATINI NEDEN KAYBETTİ?
Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bir yıldır akciğer kanseri olduğu öğrenilen yönetmen bugün hayatını kaybetti. Ünlü yönetmen Çınarcık Merkez Camii’nde son yolculuğuna uğurlanacak.
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