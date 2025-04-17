Yayından kaldırıldığı iddia ediliyordu: O Ses Türkiye hakkında yeni gelişme!
İki haftadır ekranlara gelmeyen O Ses Türkiye'nin yayından kaldırıldığı iddiaları gündeme geldi. Programın, bazı jüri üyelerinin boykot çağrılarına destek verdiği gerekçesiyle yayınlanmadığı öne sürüldü.
TV8 ekranlarında yayınlanan ve cumartesi akşamlarına damga vuran O Ses Türkiye, son iki haftadır ekranlarda yer almayınca programın akıbeti merak konusu oldu.
Yerine Survivor: All Star - Gönüllüler yayınlanması ve yayın akışında programın bulunmaması, sosyal medyada “O Ses Türkiye yayından kaldırıldı” iddialarını beraberinde getirdi.
İddiaların arka planında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sosyal medyada başlatılan boykot çağrıları yer aldı.
Bu boykot çağrılarına programın bazı jüri üyelerinin destek vermesi, O Ses Türkiye’nin yayınlanmamasının siyasi bir tavırla ilişkili olduğu yönündeki iddiaları artırdı.
Ancak iddiaların gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.
TV8 yetkililerinden edinilen bilgilere göre, O Ses Türkiye 19 Nisan Cumartesi akşamı yeni bölümüyle yeniden ekranlarda olacak.
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